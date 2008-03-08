رسیدگی به 5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به لایحه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: برخی تصور می کنند که موارد تاکید شده در این لایحه باعث تضعیف شوراهای حل اختلاف می شود در حالی که این تصور به هیچ عنوان صحیح نیست.

وی با تاکید بر اینکه با تصویب لایحه مذکور تغییر خاصی در نحوه فعالیت شوراهای حل اختلاف ایجاد نخواهد شد ، خاطر نشان کرد: تمامی مردم می توانند در مواجهه با مشکل حقوقی و قضائی به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند و باید گفت صلاحیت شوراها در امر صلح و سازش عام است ، اما در مورد مسائل قضائی صلاحیت ها تا حدودی محدود شده ، اما این امر به معنای تضعیف شوراها نیست.

مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه، به فعالیت شوراها در سال جاری اشاره کرد و افزود: امسال بالغ بر 5 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته است و به نوعی بار بزرگی از دوش محاکم قضائی برداشته شد.

حمیدیان خاطر نشان کرد: در صورتیکه شوراها تضعیف شوند ، حجم بالایی از پرونده ها که در حال حاضر در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد به محاکم ارجاع خواهد شد و در چنین وضعیتی به طور حتم باید تشکیلات قضائی دو برابر شود تا بتوان به این حجم پرونده ها رسیدگی نمود بنابراین باید در جهت تقویت این شوراها تا حد امکان اقدام نمود.