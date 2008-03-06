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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۸

120 تیم گشتی بر جاده های خراسان رضوی نظارت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی گفت: 120 تیم گشتی و 19 تیم کنترلی پلیس راه، وضعیت ترافیکی جاده های خراسان رضوی را نظارت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ یوسف پور علی، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: با توجه به دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع) و اشتیاق سفر به مشهد از سوی عزاداران حسینی در قالب هیئت های مذهبی که به صورت پیاده و سواره انجام می شود، اقدامات تامینی و کنترلی ویژه ای به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، 120 تیم گشتی و استقراری، خدمات پلیسی را در محورهای برون شهری استان به جهت کاهش بار ترافیکی و امنیت عبور و مرور به عهده دارند و برای ارائه خدمات انتظامی سریع و دقیق 22 کانکس سیار در نقاط حادثه خیز مستقر شده اند.

سرهنگ پورعلی خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای این طرح 19 تیم کنترلی به صورت غیر محسوس و ویژه حضور دارند که 15تیم کنترل غیر محسوس، ترافیک سطح جاده های استان را تحت نظر خواهند گرفت.

این مسئول ادامه داد: همچنین چهار تیم ویژه فرماندهی پلیس راه استان نیز کار نظارت و کنترل را عهده دار هستند.

وی با تاکید بر اینکه از تردد وسایل نقلیه دارای نقص فنی و فاقد بیمه نامه جلوگیری می شود، یادآور شد: از نکات مهمی که در این طرح مد نظر قرار گرفته، افزایش و تشدید کنترل و پیشگیری از تخلفات حادثه ساز و جلوگیری از حمل سرنشین و مسافر در قسمت بار وسایل نقلیه باربری و تاکید بر استفاده از کمربند ایمنی اشاره کرد.

سرهنگ پورعلی گفت: کاروانهای پیاده باید توصیه های پلیس را مبنی بر حرکت در شانه های خاکی جاده و در مسیر خلاف حرکت وسائل نقلیه و خودداری از ورود به مسیر سواره و عبور ناگهانی از عرض جاده را مد نظر داشته باشند. 

کد مطلب 650745

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