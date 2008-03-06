120 تیم گشتی بر جاده های خراسان رضوی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ یوسف پور علی، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: با توجه به دهه آخر ماه صفر و ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع) و اشتیاق سفر به مشهد از سوی عزاداران حسینی در قالب هیئت های مذهبی که به صورت پیاده و سواره انجام می شود، اقدامات تامینی و کنترلی ویژه ای به مرحله اجرا گذاشته شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، 120 تیم گشتی و استقراری، خدمات پلیسی را در محورهای برون شهری استان به جهت کاهش بار ترافیکی و امنیت عبور و مرور به عهده دارند و برای ارائه خدمات انتظامی سریع و دقیق 22 کانکس سیار در نقاط حادثه خیز مستقر شده اند.

سرهنگ پورعلی خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای این طرح 19 تیم کنترلی به صورت غیر محسوس و ویژه حضور دارند که 15تیم کنترل غیر محسوس، ترافیک سطح جاده های استان را تحت نظر خواهند گرفت.

این مسئول ادامه داد: همچنین چهار تیم ویژه فرماندهی پلیس راه استان نیز کار نظارت و کنترل را عهده دار هستند.

وی با تاکید بر اینکه از تردد وسایل نقلیه دارای نقص فنی و فاقد بیمه نامه جلوگیری می شود، یادآور شد: از نکات مهمی که در این طرح مد نظر قرار گرفته، افزایش و تشدید کنترل و پیشگیری از تخلفات حادثه ساز و جلوگیری از حمل سرنشین و مسافر در قسمت بار وسایل نقلیه باربری و تاکید بر استفاده از کمربند ایمنی اشاره کرد.

سرهنگ پورعلی گفت: کاروانهای پیاده باید توصیه های پلیس را مبنی بر حرکت در شانه های خاکی جاده و در مسیر خلاف حرکت وسائل نقلیه و خودداری از ورود به مسیر سواره و عبور ناگهانی از عرض جاده را مد نظر داشته باشند.