24 بازیکن به اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگارمهر، اردوی تیم فوتبال نوجوانان از روزهجدهم اسفند به مدت 10 روز در باشگاه الشباب امارات برپا می‌شود و نوجوانان کشورمان در طول این اردو دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم نوجوانان باشگاه الشباب برگزارخواهند کرد .

اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم فوتبال نوجوانان ایران به شرح زیر است :

اکبر ایمانی، آزاد دینی، حسین جلودار، علی گودرزی، پیام صادقیان، مهرداد یگانه، پدرام یزدانی، علی حیدری، کاوه رضایتی، صادق پورمحمد دوست، مهرگان گلبرک، صابر گلعلی پور، حسین گوهری، بهرام دباغ، حمید آمالی، افشین اسماعیل زاده، فرهاد قلی زاده، میلاد سرلک، علیرضا عظیمی، صادق مرادزاده، ایمان صادقی، سعید امرایی، فرزاد کاظمی، علی درویش .

