ساختمان دانشگاه پیام نور در ارومیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این بخش در زیربنای یک هزار و 870 متر مربع و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال احداث شده است و با بهره برداری از آن فضای آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه از 15 کلاس به 38 کلاس درس افزایش یافت.

در این مراسم قائم مقام دانشگاه پیام نور کشور با اشاره به روند رو به رشد فعالیت دانشگاه پیام نور در دو سال گذشته گفت: در این مدت تعداد رشته های کارشناسی در این دانشگاه از دو هزار و 347 رشته محلی به هفت هزار رشته محلی و تعداد فضاهای آموزشی از 252 واحد به 488 واحد افزایش یافته است.

رحیم قربانی، استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهار داشت: روند روز افزون توسعه نیازمند خلاقیت و نو آوری است و توسعه فضاهای آموزشی می تواند زمینه را برای خلاقیت جوانان کشور مهیا کند.

در این مراسم از استاندار آذربایجان غربی به دلیل حمایت از فعالیت های دانشگاه پیام نور با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.