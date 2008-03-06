همایش "حسین (ع)؛ پند و عبرت " در کویت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در چهار محور اصلی؛ چکیده‌ای از نهضت امام حسین(ع) که نیاز جوامع امروزی است؛ نقش بعد عاطفی (اشک و آه) در نهضت عاشورا در تبلور شخصیتهای راهبردی؛ راههای تکاملی قیام عاشورا در هر زمان و مکان و وسایل ارتباطی و رسانه ای و نقش آن در تداوم بیداری و باروری امت اسلامی، این نهضت را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این همایش "صلاح خورشید" وزیر بازرگانی و عضو سابق مجلس امه کویت ابتدا بر اهمیت این محفل مقدس جهت اصلاح جامعه‌های بشری تأکید کرد و با برشمردن فضایل امام حسین (ع) و مقام و منزلت ایشان به شرح قیام زنده وتاریخی عاشورا پرداخت و گفت: برای برخی افراد جای سؤال است که در انقلاب عاشورا چه سری نهفته است که از زمان وقوع آن در سال 61 هجری تاکنون، این مراسم هر ساله برگزار شده و همچنین ادامه دارد.

وی افزود: باید گفت که در تاریخ بشری قیامی مانند نهضت حسین (ع) نمی‌توان یافت که برای یاری دین و نجات آن، اینگونه فداکاری و از خود گذشتگی نشان داده باشد. نهضت حسینی رسالت اصیل محمدی را حفظ و آن را برای ما بازگرداند.