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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۴

همایش "حسین (ع)؛ پند و عبرت " در کویت برگزار شد

همایش "حسین (ع)؛ پند و عبرت " در کویت برگزار شد

به مناسبت اربعین حسینی، اولین همایش سالانه کرامت با عنوان "حسین (ع)؛ پند و عبرت و غم و اندوه" 14 اسفندماه در هتل شرایتون کویت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این همایش در چهار محور اصلی؛  چکیده‌ای  از   نهضت  امام حسین(ع) که نیاز جوامع امروزی است؛ نقش بعد عاطفی (اشک و آه) در نهضت عاشورا در تبلور شخصیتهای راهبردی؛ راههای تکاملی قیام عاشورا در هر زمان و مکان و وسایل ارتباطی و رسانه ای و نقش آن در تداوم بیداری و باروری امت اسلامی، این نهضت را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این همایش  "صلاح خورشید" وزیر بازرگانی و عضو سابق مجلس امه کویت ابتدا بر اهمیت این محفل مقدس جهت اصلاح جامعه‌های بشری تأکید کرد و با برشمردن فضایل امام حسین (ع) و مقام و منزلت ایشان به شرح قیام زنده وتاریخی عاشورا  پرداخت و گفت: برای برخی افراد جای سؤال است که در انقلاب عاشورا چه سری نهفته است  که از زمان وقوع آن در سال 61 هجری تاکنون، این مراسم هر ساله برگزار شده و همچنین ادامه دارد.

وی افزود: باید گفت که در تاریخ بشری قیامی مانند  نهضت حسین (ع) نمی‌توان یافت که برای یاری دین و نجات آن، اینگونه فداکاری و از خود گذشتگی نشان داده باشد. نهضت حسینی رسالت اصیل محمدی را حفظ و آن را برای ما بازگرداند.

کد مطلب 650750

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