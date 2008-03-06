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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه علوم پزشکی یزد با دانشگاه "حسن الدینی" اندونزی

امضاء تفاهم نامه میان دانشگاه علوم پزشکی یزد با دانشگاه "حسن الدینی" اندونزی

تفاهمنامه میان دانشگاه علوم پزشکی یزد با دانشگاه حسن الدینی ماکاسار از کشور اندونزی با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت و مشاور وزیر بهداشت اندونزی امروز در بیمارستان شهید صدوقی یزد امضاء شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر در یزد، بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد این دو دانشگاه همکاریهای مشترک خود را در زمینه های تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات پزشکی، همکاری در زمینه انتشار مقالات و برگزاری سمینارهای بین المللی در زمینه های مختلف علوم پزشکی آغاز کنند.

در این مراسم دکتر سید جلیل میرمحمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به امضای این تفاهم نامه گفت: امید است که این تفاهم نامه فتح بابی برای گسترش تعاملات علمی و آموزشی، پژوهشی و درمانی و بهداشتی باشد.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از 23 سال پیش افتتاح شد. این دانشگاه نخستین دانشگاه علوم پزشکی کشور است که پس از انقلاب اسلامی کار خود را آغاز کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد یادآور شد: این دانشگاه 7 رشته دستیاری تخصصی پزشکی و 2 رشته تکمیلی تخصصی دارد که از مهرماه سال آینده در این دانشگاه 8 رشته تخصصی پزشکی و دندانپزشکی راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، قطب علمی ناباروری در کشور محسوب می شود و از سال آینده به قطب علمی کشوری در زمینه سلامت کار نیز تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 650751

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