چای ویژه بیماران دیابتی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این چای ویژه به بیماران دیابتی کمک می کند تا انسولین مصرفی خود را کاهش دهند.

این چای ویژه در شورای تحقیقات علمی و صنعتی بنگلادش و از عصاره برگهای چایی محلی موسوم به Jarul تولید شده است.

محققان بر این باور هستند که چون این چای گیاهی، منشاء طبیعی دارد هیچگونه اثرات مخربی بر سیستم فیزیولوژی بدن بیماران دیابتی نخواهد داشت.

بر اساس گزارش شینهوا، این چای ویژه به جز برخورداری از خاصیت کاهش نیاز به مصرف انسولین موجب کاهش چاقی نیز می شود.

قرار است این چای جدید به زودی و با نام تجاری DiabeNo وارد بازارهای جهانی از جمله اروپا و آمریکا شود.