ستاد مبارزه با ساخت و سازهای غیرقانونی در خوی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، غلامعلی شریف، رئیس شورای شهر خوی، ظهر امروز در جلسه تشکیل این ستاد با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اظهار داشت: این ستاد در ایام تعطیلات نوروز با افراد سودجو که از تعطیلات برخی از ادارات سوء استفاده و اقدام به ساخت و سازهای غیر قانونی کنند، برخورد جدی خواهد کرد.

دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب خوی نیز در این جلسه با تاکید بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی اظهار داشت: در سال جاری 43 نفر به علت معاملات غیر قانونی زمینهای زراعی و تغییر کاربری اراضی در خوی محکوم به حبس شده اند.

در خاتمه این نشست وظایف هر یک از اعضای این ستاد تشریح شد.