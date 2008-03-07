لیست نهایی 89 کاندیدای تایید صلاحیت شده کردستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی در سنندج گفت: بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور، تعداد 89 نفر به عنوان لیست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده استان کردستان اعلام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس نتایج حاصله در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره صلاحیت 37 نفر، قروه 14 نفر و بیجار 15 نفر مورد تائید قرار گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان اظهار داشت: همچنین صلاحیت 10 نفر در حوزه انتخابیه سقز و بانه، 13 نفر در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد مورد تایید نهای قرار گرفته است.

حسن زاده افزود: در کل تعداد 189 نفر در حوزه های انتخابیه استان کردستان ثبت نام کرده بودند که با تغییر حوزه یک کاندیدا از قزوین این آمار به 190 نفر رسید.

وی یادآور شد: در پایان صلاحیت 89 نفر تایید شده و 65 نفر نیز رد صلاحیت و 14 نفر نیز در مراحل مختلف از ادامه حضور در انتخابات انصراف دادند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان خاطرنشان کرد: 22 نفر نیز در جریان رد صلاحیت خود هیچ گونه شکوائیه ای نداشته اند.

تعداد کاندیداهای تائید صلاحیت شده پنج حوزه انتخابیه استان کردستان به شرح زیر است: شهلا اردلانی، سید محمد بیاتیان، بهروز جعفری، ام البنین جلالی، ابوالقاسم جمشید لو، عطالله حیدری، سید مرتضی خاتمی، علی زرینی، علیرضا زندیان، سید سعید سجادی، علی شکری، بهمن مراد نیا، عبدالرضا نریمان، حسین نگاری، سهراب نوری از حوزه انتخابیه بیجار تایید صلاحیت شده اند.

بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات استان کردستان، پرویز اخوان، فخرالدین حیدری، خلیل سعید پور، محمد رضا سمندری، صلاح الدین علائی، حسین غفاری، احمد فیضی، امید قادری، محمد قدمی و سعدی نقشبندی از حوزه انتخابیه سقز و بانه صلاحیتشان مورد تایید قرار گرفته است.

از حوزه انتخابیه قروه و دهگلان نیز صلاحیت عطالله امینی، سید عماد حسینی، محمد شرف بیانی، ناصر شکری، علی اشرف عبدی، حسین آقا عزیز، رحیم غلامپور، علیرضا قاسمی، یدالله محمدی، محمد ابراهیم مراد پور، خالد مظفری، مسعود معتمدی، صالح مفاخری باشماق، علی اکبر ورمقانی تایید شده است.

اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد نیز شامل سهراب احمدی، محمد امینی، یدالله رحمانی، رحمان رحیمی، مظفر رسولی، مختار رشیدی، جمشید رفیق دوست، رحمان علیرمائی، عطاالله قادری، احمد قاضی زاده، محمد علی کریمی، اقبال محمدی و ناصر محمدی است.

از حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره نیز افراد زیر به عنوان کاندیداهای تایید صلاحیت شده معرفی شده اند: عیسی آذر گر، اقبال ابراهیمی، سید جمال الدین ابراهمیمی، فاروق ابراهیمی، حسن احمدی، سید جمیل احمدی، جمشید اقبال پور، محی الدین امجدیان، جمیل حسام شریعتی، بختیار حسین زاده، خالد حسینی، هوشنگ حمیدی، بهنام حیدری، محمد غفران خلقی، شیرزاد خوانچه سپهر، عطا الله رستگار، جعفر رضایی، حبیب الله رضایی، محمد امجد زبردست، سید سعدی سجادی نسب، مظفر سهرابی، امین شعبانی، جلال شکرخدا، فوزیه شیروانی، سید احسن علوی، خالد فتحی زاده، مظفر فیروزمنش، بابک قطبی، عبدالجبار کرمی، جمال الدین کریمی، محمد طاهر محمدی، بدیع مرادی، بابک معروفی، حسین معمارنیا، فاتح مفاخری، علیرضا نصیری فر و بهزاد ویسی.