موضوع هسته ای ایران با مذاکره حل می شود / رئیس جمهور اندونزی دوشنبه به تهران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"دینو پاتی جلال" سخنگوی دولت اندونزی در یک کنفرانس خبری خاطر نشان کرد: از آنجایی که پیشنهادی برای اتحادیه اروپا وگروه 3+3 مطرح شده، ما از همه طرفهای نگران می خواهیم از این فرصت برای گفتگو استفاده کنند.

وی افزود: پیشنهاد گفتگو برای اتحادیه اروپا به علاوه اعضای این گروه ( فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، چین و آمریکا) پس از صدور قطعنامه (شورای امنیت) سازمان ملل متحد علیه ایران پیشنهاد شد.

قرار است "سوسیلو بابمبانگ یودهویونو" رئیس جمهوی اندونزی در سفر خود به ایران طی روزهای 10 تا 11 مارس ( 20 تا 21 اسفند ماه) با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران دیدار و با آنها درباره موضوع هسته ای تهران بحث وگفتگو کند.

سخنگوی دولت اندونزی تصریح کرد: به نظر من رهبران ( دو کشور) باید درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بحث و گفتگو کنند.

وی همچنین بر موضع کشورش در حمایت از برنامه هسته ای ایران برای اهداف صلح آمیز و همچنین درخواست کشورش از ایران مبنی برهمکاری مداوم و شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد. در این نشست، اندونزی به قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد.