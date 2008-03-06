به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز پنجشنبه در راس هیئتی برای افتتاح چند طرح پتروشیمی و عمرانی وارد ماهشهر شد و مورد استقبال آیت ‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز، سیدجعفر حجازی استاندار خوزستان و جمعی از مقامات این استان قرار گرفت.

وزرای نفت، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سخنگوی دولت ،رئیس ‌جمهور را در این سفر یک روزه همراهی می‌کنند.

در این سفر یک روزه سه طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی رازی و آزادراه خلیج فارس به طول ‪ ۹۰‬کیلومتر افتتاح شد. با بهره‌برداری از این طرح‌ها که یک هزار و ‪ ۴۹۵‬میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۴۰‬فرصت شغلی در این مناطق ایجاد می‌شود.

افتتاح شرکت پتروشیمی لاله در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

ظرفیت شرکت پتروشیمی لاله، تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سبک در سال است. عملیات اجرایی این طرح از فرودین ماه سال 81 آغاز شده است و 190 میلیون یورو هزینه ارزی و 350 میلیارد ریال هزینه ریالی آن بوده است.

محصولات این شرکت در تولید فیلم‌های صنعتی، کشاورزی، بسته‌بندی صنایع غذایی و تولید قطعات طبی و صنعتی کاربرد دارد.

براساس این گزارش، ظرفیت شرکت پتروشیمی لاله، تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سبک در سال است.

عملیات اجرایی این طرح از فرودین ماه سال 81 آغاز شده است و 190 میلیون یورو هزینه ارزی و 350 میلیارد ریال هزینه ریالی آن بوده است.

محصولات این شرکت در تولید فیلم‌های صنعتی، کشاورزی، بسته‌بندی صنایع غذایی و تولید قطعات طبی و صنعتی کاربرد دارد.

همچنین دکتر احمدی‌نژاد در حاشیه این مراسم به مناسبت هفته منابع طبیعی یک عدد نهال در محوطه این شرکت غرس کرد.

افتتاح فاز دوم مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان

فاز دوم مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان صبح امروز با حضور رئیس‌جمهور در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر، رسما مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این مجتمع در مساحتی به وسعت 34 هکتار و هزینه‌ای بالغ بر 774 میلیون دلار و 2085 میلیارد ریال احداث شده است. در حاشیه بهره‌برداری از فاز دوم مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، کارگران این مجتمع پتروشیمی در اطراف رئیس‌جمهور حلقه زده و به بیان مشکلات خود پرداختند.

رئیس‌جمهور نیز با شنیدن مشکلات و صحبت‌های کارگران برای رسیدگی به آن دستورات لازم را صادر کرد. کارگران نیز پس از این با ذکر صلوات و تکبیر رئیس‌جمهور را بدرقه کردند.

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برای تولید 700 هزار تن در سال اسیدترستالیک خالص و 750 هزار تن در سال پلی اتیلن تر ستالات طراحی شده است.

افتتاح آزاد راه اهواز بندر امام با نام آزاد راه خلیج فارس

دکتر محمود احمدی‌نژاد امروز همچنین آزادراه خلیج فارس را افتتاح کرد. طول آزادراه خلیج فارس حدود صد کیلومتر است و در مقایسه با راه موجود صد کیلومتر کوتاه‌تر شده است. عملیات اجرایی این آزادراه در اسفندماه سال 81 آغاز شده است.



افتتاح طرح آمونیاک سوم رازی ماهشهر

رئیس‌جمهور صبح امروز پنجشنبه با حضور در محل طرح پروژه آمونیاک سوم رازی با قرائت دعای فرج این پروژه را افتتاح کرد.

طرح آمونیاک سوم رازی به منظور تولید روزانه 2050 تن آمونیاک با استفاده از گاز طبیعی و آف‌گاز مجتمع‌های منطقه ویژه پتروشیمی در بندر امام(ره) در زمینی به وسعت 6/5 هکتار می‌باشد. برای احداث این مجتمع 1706/32 میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

غرس یک نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی

دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه افتتاح طرح های عمرانی در خوزستان در مجتمع پتروشیمی لاله واقع در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر یک عدد نهال غرس کرد.

