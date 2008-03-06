شهادت یک فلسطینی در حمله اشغالگران قدس به جبالیا/هلاکت یک نظامی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع بیمارستانی فلسطین امروز از شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن یک نفر دیگر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق جبالیا در شمال نوارغزه خبر دادند.

با شهادت این فلسطینی، شمار شهدای فلسطینی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به نوارغزه از هشتم اسفند تاکنون به 127 شهید و زخمی شدن بیش از 355 نفر رسیده است.

از سوی دیگر در پی انفجار خودروی نظامی ارتش اسرائیل در پایگاه نظامی کیسوفیم در مرزهای نوارغزه و فلسطین اشغالی که منجر به کشته شدن یک نظامی صهیونیست و زخمی شدن یک نفر دیگر شد؛ نظامیان رژیم صهیونیستی با خودورهای نظامی خود به شرق دیر البلح یورش برده اند.

لازم به ذکر است جنبش جهاد اسلامی مسئولیت انفجار این خودروی نظامی اسرائیلی را بر عهده گرفته است.