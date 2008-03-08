به گزارش خبرنگار مهر، "هفت دقیقه به پائیز" هفتمین فیلم بلند سینمایی امینی است که تولید آن از اواسط فروردین 87 آغاز می‌شود و برخلاف فیلم قبلی او "استشهادی برای خدا" فضایی شهری دارد. فیلم داستان زندگی زوجی است که درصدد ترمیم روابط زوجی دیگر برمی‌آیند و در این میان اتفاقاتی ناخواسته زندگی آنها را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

عوامل "هفت دقیقه به پائیز" عبارتند از محمدرضا سکوت مدیر فیلمبرداری، سعید هاشمی مجری طرح،‌ بهمن اردلان صدابردار، ایمان امیدواری چهره‌پرداز، امیر پوربهشتی مدیر تولید،‌ علی افشین‌راد دستیار کارگردان،‌ زهرا داودنژاد منشی صحنه، سیدامیر سیدابراهیمی مدیر تدارکات، عبدالله عبدی‌نسب عکاس، مهران کمالپور سرمایه‌گذار و حسین صابری تهیه‌کننده.

"استشهادی برای خدا" امینی که در بخش سودای سیمرغ و بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای محسن طنابنده و بهترین فیلم بخش بین‌الملل را از آن خود کرد. این فیلم در چند رشته دیگر نیز نامزد دریافت جایزه بود. "استشهادی برای خدا" که به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده، پائیز سال آینده اکران می‌شود.