114 نامزد برای احتساب 12 کرسی در مجلس هشتم با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، شورای اطلاع رسانی ستاد انتخابات مازندران، تعداد افراد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در مازندران را شامل 40 نفر زن و 100 مرد اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تعداد داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان در استان شامل 78 مرد و شش زن بوده است همچنین این ستاد تعداد داوطلبان انصرافی را 17 نفر و از مردان عنوان کرد.

بر این اساس تعداد 19 نفر در حوزه انتخابیه ساری و کیاسر، 17 نفر در حوزه انتخابیه بابل و 17 نفر در حوزه انتخابیه تنکابن، 12 نفر در حوزه انتخابیه بهشهر، نکاء و گلوگاه، 9 نفر در حوزه انتخابیه نور و محمود آباد و 9 نفر در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس، هشت نفر در حوزه انتخابیه آمل و لاریجان، هشت نفر در حوزه انتخابیه قائمشهر، جویبار و سوادکوه و پنج نفر در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار برای احتساب 12 کرسی در هشتمین دوره مجلس با هم رقابت می کنند.

اسامی داوطلبان حوزه انتخابیه آمل و لاریحان شامل رضا حاجی پور، رستم حسن نژاد، سید کاظم حسینی، سید ضیاء الدین کاظمی دینان، محمد محمدپور عمران، ابوالفضل معیتی، سید محمود موسوی و عزت الله یوسفیان ملاء است.

در بابل نیز علی اردشیر، فرشته ذبیح الله زاده سماکوش، جعفر رضازاده شیخ محله، محمد باقر رضائی رمی، علی رمضانی، عزیزالله شهیدی فر، علی عابدی، موسی عباس زاده، محمود عابدی امیری، علیرضا فضلی زاده، حسینعلی قاسم زاده، سید حسین قریشی، علی کریمی فیروزجائی، سید مظاهر کیانژاد، احمد محمد پور کبریا، سید احمد موسوی چاشمی، علی اکبر ناصری زاده با یکدیگر رقابت می کنند.

در حوزه بابلسرو فریدونکنار نیز حجت الله روحی، سید حامد علوی نژاد، رحمت الله قلی پور سوته، مقداد نجف نژاد و حسین یزدانی و در بهشهر، نکاء و گلوگاه، ایوب بزرگر نژاد، ولی الله حسنی خورشیدی، علی اصغر رحمانی خلیلی، محمد مهدی رضا پور آکردی، داوود صابری لمراسکی، عباسعلی صادقیان لمراسکی، عباس صداقتی، اسدالله صیامیان، حسن کوچکی، حسن مبینی سوچلمائی، احمد مقیمی و حسین منصوریان سرخگریه کاندید شده اند.

همچنین در قائمشهر، جویبار و سوادکوه، حسینعلی عابدی رکابدار کلائی، قاسمعلی عبدالله پور، کمال علیپور خنکداری، میکائیل فرج پور کرد آسیائی، محمد رضی محمدی کوچکسرائی، نادر مختاری افراکتی، رمضانعلی ملک، افشسن موسوی چلک، میر رحیم نور بخش آهنگر کلائی و حسینعلی طالبی تایید صلاحیت شده اند.

اسامی کاندیداهای مجلس هشتم در نور و محمود آباد شامل حسن اسماعیل زاده، علی اسماعیلی، مهدی ثقفی، تقی حسن زاده، سید یعقوب حسینی، کریم شکری، محمد یوسف کلانتری ثقفی، احمد ناطق نوری و ذبیح الله واعظی و در نوشهر و چالوس شامل قاسم احمدی، حسین انگورج تقوی، نعمت الله پوستین دوز، زین العابدین شمسی ناتری، اسحاق صلاحی کجور، سید رفیع کاظمی مازندرانی، صادق کیا دلیری، حسن لطفی نژاد، انوشیروان محسنی بندپی است.

تنکابن و رامسر نیز اسماعیل بی آزاد، جهانبحش پور آهنگریان، صدیقه پورعینی، مهدی حلاجیان، سید باقر حسینی ثابت، جلال الدین حیدری، جعفر قلی راهب، عدالت رجبی قوزلو، محمد رسول سام خانیانی، اسماعیل سروش، مرتضی شکوهی، کیوان عاشوریان مقدم، فرزاد عباس نژاد، بهروز ماچیانی، علی مددی، بهرام مرادی و ابولفتح نیکنام را به عنوان کاندیداهای خود معرفی کرده اند.

در ساری و کیاسر علی اسدی ذغالچالی، محمود بزرگی، فاطمه تارینکو، مهتاب چشمارو، علی رجبی وندچالی، محمد رستمیان، اسماعیل رضا زاده، ابولقاسم روخی سرخکلائی، حجت الاسلام عبدالله زمانی کیاسری، حجت الاسلام محمد باقر صباغی، سید اکبر ساداتی بالادهی، سید رمضان شجاعی کیاسری، عبدالحمید عبدالاحد، محمد تقی عظیمی، سید جمال علوی سنگ چشمه، رحمان علیان لله مرزی، جعفر قربان پور، محمد محمد پور لالیمی و علی اصغر یوسف نژاد با یکدیگر رقابت می کنند.