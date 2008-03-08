درباره پروژه "امشب شب مهتابه" به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون به همراه مرتضی شایسته تهیهکننده فیلم در حال پیشتولید و انتخاب بازیگران هستیم و طبق برنامه اردیبهشت 87 فیلم را در تهران کلید میزنیم. البته بخشهایی از فیلم در یکی از شهرهای کویری فیلمبرداری میشود."
به گفته وی، تاکنون حضور مهناز افشار و دانیال عبادی به عنوان بازیگر در "امشب شب مهتابه" قطعی شده و از عوامل تولید میتوان به محمود کلاری مدیر فیلمبرداری و محمد شایسته مدیر تولید اشاره کرد. فیلم درونمایه معنوی دارد و تفاوتهای سه نسل شامل پدربزرگ، پسر و نوه یک خانواده را در بستر داستانی عاطفی به تصویر میکشد.
کریمی ادامه داد: "موسیقی در "امشب شب مهتابه" نقشی مهم دارد و به نوعی به آن به عنوان یک پرسوناژ نگاه میشود. البته قهرمان داستان نیز یک آهنگساز است، به همین جهت باید همزمان با ساخت فیلم برای موسیقی نیز برنامهریزیهایی صورت بگیرد. برای این کار با امیر توسلی صحبت شده و برای موسیقی فیلم از آهنگهای ماندگار چون "امشب شب مهتابه" استفاده میشود."
کارگردان "امشب شب مهتابه" با اشاره به تفاوتهای این فیلم با دیگر آثارش گفت: "فیلم جدید من اثری همراه با ریتم، کلام و شعر است و با کارهای قبلیام تفاوت دارد. البته در فیلمنامه "انعکاس" نیز به موضوع معنویت پرداختهام، اما با "غیرمنتظره" اولین فیلم من در مقام کارگردان بسیار متفاوت است. فکر میکنم "امشب شب مهتابه" بتواند با مخاطب ارتباط خوب برقرار کند."
کریمی به عنوان فیلمنامهنویس آثاری مانند "الهه زیگورات"، "دختران انتظار"، "اتانازی"، "چشمان سیاه"، "رستگاری در هشت و بیست دقیقه"، "شمعی در باد"، "تله" و مجموعه تلویزیونی "شکرانه" را در کارنامه دارد. "غیرمنتظره" اولین تجربه کارگردانی او مدتی پیش نمایش داده شد که در آن دانیال عبادی، شهاب حسینی و هانیه توسلی نقشآفرینی کردهاند.
