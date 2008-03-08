نامزدهای انتخاباتی از تخریب یکدیگر خوددداری کنند

رحیم قربانی همرمان با آغازفعالیت های تبلیغاتی کاندیداهای هشتمیمن دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر بر رعایت اخلاق انتخاباتی در رقابتهای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و اظهارداشت: نامزدهای انتخاباتی باید با رعایت الگوهای اخلاقی ائمه اطهار علیهم السلام وارد فعالیت های تبلیغاتی شوند و در جریان تبلیغات ضمن دوری از تخریب دیگر نامزدها در دایره وظایف نمایندگی مجلس اعلام نظر کنند.

وی بر بی طرفی کامل مسئولان در برگزاری انتخابات تاکید کرد و افزود: مسئولان باید مراقب باشند که متهم به طرفداری از نامزدها نشوند و امکانات لازم را برای اجرای یک انتخابات خوب و پر شور آماده کنند.

استاندارآذربایجان غربی با بیان اینکه تمامی زیرساختهای لازم برای برگزاری یک انتخاب سالم و پرشورمهیاست خطاب به نامزدهای این دوره از انتخابات تاکید کرد: همه باید سعی کنند در فضای سالم باهم رقابت کنند زیرا علاوه بر قانون مردم در تمامی لحظات به عنوان چشمان بیدار جامعه مواظب رفتار و حرکات کاندیداها هستند و بر این اساس انتخاب خواهند کرد.

در آذربایجان غربی فعالیت 120 نامزد انتخاباتی برای کسب 12کرسی از صندلیهای مجلس آغاز شده است.

برای اخذ آرای مردم استان آذربایجان غربی یک هزار و ‪ ۷۷۱‬شعبه ثابت و سیار شهری و روستای پیش بینی شده است. در این دوره از انتخابات نزدیک به یک میلیون و ‪ ۸۶‬هزار نفر از مردم آذربایجان غربی واجد شرایط رای هستند.