احداث باغی کوچک در ایستگاه فضایی بین المللی!

به گزارش خبرگزاری مهر، احداث این باغ منحصربفرد به عنوان بخشی از آزمایشات برنامه ریزی شده در آزمایشگاه فضایی کلمبوس ایستگاه فضایی بین المللی صورت می گیرد.

لیپولد ایهارت فضانورد فرانسوی آژانس فضانوردی اروپاست که چندی پیش در قابل ماموریت STS-122 راهی ایستگاه فضایی بین المللی شد. وی هم اکنون در حال پرورش ریزنهالهایی در آزمایشگاه فضایی کلمبوس است.

این آزمایش که WAICO نام دارد می تواند در درک چگونگی رشد گیاهان و محصولات کشاورزی در فضا و در جریان ماموریتهای طولانی مدت فضانوردان کمک زیادی به آنها کند.

بر اساس گزارش شینهوا، این فضانورد هم اکنون در حال پرورش دو نوع گیاه از خانواده درخت خردل است. وی در جریان این آزمایشات چگونگی رشد این گیاهان در دو شرایط متفاوت جاذبه و نبود جاذبه را بررسی می کند.

وی در جریان برگزاری یک ارتباط ویدئویی خطاب به 300 دانشجوی دانشگاه تولوز فرانسه گفت: هدف اصلی ما از انجام این آزمایشات بررسی چگونگی رشد گیاهان در شرایط بی وزنی است.