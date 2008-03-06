انتخابات در ایران مصداق اتحاد ملی است

تویسرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احترام به قوانین از سوی نامزدهای هشتمین دوره مجلس یکی از ضروریات برگزاری انتخابات سالم است.

وی خاطرنشان کرد: باید با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای حضور حداکثری مردم در انتخابات و شناخت فرد اصلح در جامعه تلاش و از تخریب رقیبان خودداری کرد.



رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: قانون به روشنی مصادیق بارز تخلفات انتخاباتی را مشخص کرده است و خرید و فروش رای، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگری، رای دادن بیشتر از یکبار، تقلب در رای گیری و شمارش آراء، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان، اخلال در امر انتخابات و ... از جمله تخلفات هستند.

وی تاکید کرد: دادگستری استان کرمان طبق قانون شعبی را در کلیه حوزه های قضایی در استان کرمان مشخص کرده است و با متخلفان انتخاباتی طبق قوانین برخورد خواهد کرد.

تویسرکانی یادآور شد: طبق قانون راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار و استفاده از امکانات دولتی جرم شناخته شده و با متخلفان برخورد می شود.