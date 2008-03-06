بانیان قطعنامه ضد ایرانی به پیشرفتهای اثبات شده اعتنایی نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"عبدل مینتی" در نشست شب گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد : آفریقای جنوبی هر چه بیشتر از این مسئله ابراز تاسف می کند که تصویب قطعنامه جدید تا زمانی که شورای حکام فرصتی داشت این مسئله را بررسی کند، ظاهرا نتوانست به تعویق بیفتد.

وی افزود : این مسئله این حس را ایجاد می کند که کار راستی آزمایی آژانس و پیشرفت مهم ایجاد شده واقعا ربطی به طرفداران قطعنامه ندارد.

آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای مهم جنبش عدم تعهد( نم) خواستار تاخیر در رای گیری برای قطعنامه ضد ایرانی شده بود تا ایران زمان بیشتری داشته باشد که به نگرانیهای آژانس پاسخ دهد. گرچه در نهایت این کشور هم تحت فشار فرانسه به قطعنامه غیرقانونی 1803 رای مثبت داده بود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد. در این نشست اندونزی به قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد.



