اسامی کاندیداهای مجلس هشتم استان زنجان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در حوزه انتخابیه‌ زنجان و طارم ‬محمد اجلی، جلال اسماعیلی،‬ جمشید انصاری، معصومه بازرگان، ‬رفعت بیات (نماینده فعلی )، ‪‬غلامحسین جعفری، ‬رسول حسنلو، محمدرضا حسنلو، سیدجلال حسینی (نماینده فعلی)، سعید خدادادی خمسه، مسعودرضا خوشنام، ‬فخرالدین رستمی، سعید ستایش، علی سلطانی، اردشیر سنایی، ‬مسعود شکری، ‬کاظم صمدیان، ‬رحمان طاهری، ‬جواد طهماسبی ‌زنجانی ‌اصل، ‬محسن علیمردانی، ‬قاسم کفشدوز پوریل ‌سنگی، ‬علی محبی، ‬علی محمدی، ‬حسین مهدیون، ‬مجید ناصحی ‌مقدم، ‬داریوش نجفی، سعداله نصیری‌ قیداری، جعفر نوری، ‬علی وقفچی و ‬ولی ‌اله یوسف‌ زاده، برای انتخاب دو نماینده از این حوزه به رقابت می پردازند.

در حوزه انتخابیه‌ ماهنشان و ایجرود نیز ‬زین ‌العابدین تیموری نیا، ‬عباس حق‌ نظر، حسنلو، ‬سیدمرتضی خاتمی، داود دستی، ‬رباب سلیمانی، ‬علی صالحی ‌بهابادی، ‬محمدعلی صادقی، رضا عبداللهی( نماینده فعلی )، ‬غلامعلی غلامی، ‬مهدی کرمی، ‬عادل کرمی، ‬محمدعلی محمدی، ‬جعفر مطهری‌ فر، ‬علی میرزاپور و ‬احمد وفایی نیز برای انتخاب یک نماینده با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

همچنین در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره،‪ ‬داود احمدی ‌نژاد، ‬مجید بهرامی، ‬محمدرضا خانمحمدی ‌خرمی، ‬پروانه سلطانی، نظامعلی صالحی، ‬حجت‌ اله عسگری، شاهپور علایی ‌مقدم، ‬گلعلی کشاورزی، ‬نقی مجتهدی، ‬مصطفی مرسلی، ‬احمد مهدوی ابهری ( نماینده فعلی) و ‬محمدحسین مهدیخانی ‌سروجهانی 11 داوطلب تایید صلاحیت شده هستند که بعد از یک هفته رقابت انتخابتی یکی از آنها رهسپار مجلس خواهد شد.

‬تقی اسکندری، محمد پیران، ‬محمدابراهیم خویینی، ‬حسین‌رضا رجبی، ‬سیدابوالحسن رضوی، ‬علی ‌اکبر دشتکی حصاری، ‬یداله ذوالقدری، ‬محمد سلطانی( نماینده سابق) ، ‬یداله صبوری، ‬محمدتقی ظهیریان، ‬علی کیانی، ‬جعفر محمدی، محمدمهدی محمدی، ‬سیدفاضل موسوی نیز از حوزه انتخابیه خدابنده کاندید انتخابات مجلس شده اند.