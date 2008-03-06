اسامی کاندیداهای مجلس هشتم استان زنجان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در حوزه انتخابیه زنجان و طارم محمد اجلی، جلال اسماعیلی، جمشید انصاری، معصومه بازرگان، رفعت بیات (نماینده فعلی )، غلامحسین جعفری، رسول حسنلو، محمدرضا حسنلو، سیدجلال حسینی (نماینده فعلی)، سعید خدادادی خمسه، مسعودرضا خوشنام، فخرالدین رستمی، سعید ستایش، علی سلطانی، اردشیر سنایی، مسعود شکری، کاظم صمدیان، رحمان طاهری، جواد طهماسبی زنجانی اصل، محسن علیمردانی، قاسم کفشدوز پوریل سنگی، علی محبی، علی محمدی، حسین مهدیون، مجید ناصحی مقدم، داریوش نجفی، سعداله نصیری قیداری، جعفر نوری، علی وقفچی و ولی اله یوسف زاده، برای انتخاب دو نماینده از این حوزه به رقابت می پردازند.
در حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود نیز زین العابدین تیموری نیا، عباس حق نظر، حسنلو، سیدمرتضی خاتمی، داود دستی، رباب سلیمانی، علی صالحی بهابادی، محمدعلی صادقی، رضا عبداللهی( نماینده فعلی )، غلامعلی غلامی، مهدی کرمی، عادل کرمی، محمدعلی محمدی، جعفر مطهری فر، علی میرزاپور و احمد وفایی نیز برای انتخاب یک نماینده با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
همچنین در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره، داود احمدی نژاد، مجید بهرامی، محمدرضا خانمحمدی خرمی، پروانه سلطانی، نظامعلی صالحی، حجت اله عسگری، شاهپور علایی مقدم، گلعلی کشاورزی، نقی مجتهدی، مصطفی مرسلی، احمد مهدوی ابهری ( نماینده فعلی) و محمدحسین مهدیخانی سروجهانی 11 داوطلب تایید صلاحیت شده هستند که بعد از یک هفته رقابت انتخابتی یکی از آنها رهسپار مجلس خواهد شد.
تقی اسکندری، محمد پیران، محمدابراهیم خویینی، حسینرضا رجبی، سیدابوالحسن رضوی، علی اکبر دشتکی حصاری، یداله ذوالقدری، محمد سلطانی( نماینده سابق) ، یداله صبوری، محمدتقی ظهیریان، علی کیانی، جعفر محمدی، محمدمهدی محمدی، سیدفاضل موسوی نیز از حوزه انتخابیه خدابنده کاندید انتخابات مجلس شده اند.
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