جوانان نیازمند نگاه ویژه اند /حضور جوانان در انتخابات پر رنگ خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت ‌الاسلام حاج‌علی ‌اکبری، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان زنجان با تاکید بر اینکه جوانان ایرانی دارای پتانسیلهای فراوان و بالقوه در بخشهای مختلف هستند، توجه به این فشر را تضمین کننده آینده و توسعه روز افزون کشور دانست و افزود: آنچه کشور امروز در بخشهای مختلف شاهد آن است، باور جوان و اعتماد به توانمندی آنان است.

وی با بیان اینکه ما هنوز توانمندیهای جوانان کشور را آنگونه که باید نشناخته ایم ادامه داد: توانمندی جوانان ایرانی امروز در عرصه های مختلف به ویژه دانش عظیم هسته ای، فناوریهای فضایی و بخشهای پزشکی نمایان است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در ادامه با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس هشتم بیان داشت: انتخابات، جلوه ویژه مردم سالاری دینی در ایران است.

حاج علی اکبری افزود: دشمنان نظام اسلامی به‌ا نحاء مختلف به دنبال خدشه‌ دار کردن مردم سالاری دینی هستند و تلاش زیادی کرده ‌اند تا انتخابات را کمرنگ کنند.

وی انتخابات پیش ‌رو را مهم و دارای ویژگیهای خاص عنوان کرد و ادامه داد: به‌ کوری چشم دشمنان، انتخابات هشتمین دوره مجلس با حضور یکپارچه مردم، باشکوه‌ تر و چشمگیرتر از گذشته برگزار خواهد شد.

حاج‌علی‌ اکبری افزود: مردم ایران به ویژه جوانان، این ‌بار نیز حضور پرطراوت و جدی خود را در عرصه نشان خواهند داد و به طور یقین در انتخابات 24 اسفندماه، حضور حداکثری آنان را شاهد خواهیم بود.

معاون رئیس جمهور، یادآور شد: امیدواریم مجلس هشتم، مجلسی اصول ‌گراتر، کارآمدتر، متعهدتر و متخصص ‌تر از مجلس هفتم باشد.