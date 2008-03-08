"یک فیلم، یک تجربه" سال آینده در شبکه چهار

دل‌آگاه در باره پخش سری جدید مجموعه تلویزیونی "یک فیلم، یک تجربه" به خبرنگار مهر گفت: " در سری جدید این مجموعه 26 فیلم نمایش داده می‌شود که 20 فیلم در حال حاضر آماده نمایش است و شش فیلم دیگر نیز بهار سال آینده ساخته می‌شود. این مجموعه تیرماه 87 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود."



وی افزود: "بهار سال آینده پشت صحنه و نحوه شکل‌گیری شش فیلم ماندگار تاریخ سینما برای پخش از مجموعه "یک فیلم، یک تجربه" ساخته می‌شود. این فیلم‌ها شامل "دونده" امیر نادری، "طبیعت بیجان" سهراب شهیدثالث، "اون شب که بارون اومد" کامران شیردل، "خانه دوست کجاست؟" عباس کیارستمی، "خشت و آینه" ابراهیم گلستان و" لیلا" داریوش مهرجویی هستند."



تعدادی از فیلم‌های جدید این مجموعه که به سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهارم سیما ساخته شده‌اند عبارتند از "دندان مار" مسعود کیمیایی، "مشق شب" کیارستمی، "سرزمین خورشید" احمدرضا درویش، "طلسم" داریوش فرهنگ، "کلاه‌قرمزی و پسرخاله" ایرج طهماسب، "شب یلدا" کیومرث پوراحمد، "روز واقعه" شهرام اسدی، "کافه ترانزیت" کامبوزیا پرتوی، "چهارشنبه‌سوری" اصغر فرهادی و "آن سوی آتش" کیانوش عیاری.