سیستم نظارت الکترونیکی در شوراهای کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی، ظهر پنج شنبه در هم اندیشی شوراهای شهر و روستای مازندران اظهار داشت: با ایجاد این سیستم نظارتی در وزارت کشور، مصوبات شوراها به روز وارد سایت شده و بانک جامع اطلاعات شوراها به روز و آن لاین به اطلاع کاربران می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با تقویت سیستم های نظارتی شورایی می توان در روند فعالیت اعضای شوراهای شهر و روستا تحول اساسی ایجاد کرد.

معاون اجتماعی و شوراهای وزارت کشور با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد نقش اساسی و کلیدی در امور روزمره شورایی ایفاء می کنند، عنوان کرد: تنها مرجع رسیدگی به سازمانهای مردم نهاد، وزارت کشور است.

ایوبی با بیان اینکه ملت ایران با حضور آگاهانه خود در 24 اسفند، تجلی مردمسالاری دینی و هویت طلبی هستند یادآور شد: وحدت دینی و اعتقاد به سنن و آداب و رسوم ملت ایران رمز موفقیت و پیروزی این ملت در همه عصرها و نسلها به خصوص انتخابات بوده است.

این مسئول همچنین با اعلام اینکه ظرفیتهای شوراها تنها با تخصیص اعتبارات بودجه ای روال قانونی به خود نخواهد گرفت، بیان داشت: سرمایه های اساسی و موجود کشور که به طور عمده در شهرها و روستاهای کشور پنهان است از سوی شوراها قابل شناسایی و ساماندهی است.

وی با بیان اینکه شورا یک نهاد سیاسی و حزبی نیست، خاطرنشان کرد: بخشی از ارتقاء جایگاه شورا منوط به کارکرد شوراهای مورد نظر است.

ایوبی با تاکید بر تقویت آموزش در شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: شوراها باید ظرفیتهای پنهان خود را شناسایی کنند.