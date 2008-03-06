  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

نامه احمدی نژاد تسلیم بشار اسد شد

نامه احمدی نژاد تسلیم بشار اسد شد

معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار با رئیس جمهوری سوریه در دمشق نامه دکتر احمدی نژاد را تقدیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در دیدار "پرویز داوودی" و "بشار اسد"، آخرین رویدادهای منطقه، روابط دوجانبه و راههای تقویت آن در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یک منبع دیپلماتیک ایرانی به این خبرگزاری گفت : داوودی نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به بشار اسد تقدیم کرد.

این نامه مربوط به رایزنی و هماهنگی میان دو کشور درباره اوضاع کنونی منطقه به ویژه در اراضی فلسطین، لبنان و عراق است.

اوضاع فلسطین در سایه جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی و بحران سیاسی لبنان از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهوری ایران، بشار اسد را در جریان سفر اخیر احمدی نژاد به عراق و مذاکره وی با مسئولان عراقی قرار داد.

سفر داوودی به دمشق که روز گذشته آغاز شد؛ سه روز به طول می انجامد.قرار است در جریان سفر داوودی به سوریه هفت سند همکاری در زمینه های مختلف میان دو کشور امضا شود.

کد مطلب 650792

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها