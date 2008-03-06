نامه احمدی نژاد تسلیم بشار اسد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، در دیدار "پرویز داوودی" و "بشار اسد"، آخرین رویدادهای منطقه، روابط دوجانبه و راههای تقویت آن در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یک منبع دیپلماتیک ایرانی به این خبرگزاری گفت : داوودی نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به بشار اسد تقدیم کرد.

این نامه مربوط به رایزنی و هماهنگی میان دو کشور درباره اوضاع کنونی منطقه به ویژه در اراضی فلسطین، لبنان و عراق است.

اوضاع فلسطین در سایه جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی و بحران سیاسی لبنان از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

از سوی دیگر معاون اول رئیس جمهوری ایران، بشار اسد را در جریان سفر اخیر احمدی نژاد به عراق و مذاکره وی با مسئولان عراقی قرار داد.

سفر داوودی به دمشق که روز گذشته آغاز شد؛ سه روز به طول می انجامد.قرار است در جریان سفر داوودی به سوریه هفت سند همکاری در زمینه های مختلف میان دو کشور امضا شود.