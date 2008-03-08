تشنج در مادران سیگاری 5 برابر بیشتر است

به گزارش مهر به نقل از دیلی نیوز ، این تشنج ها به دنبال افزایش فشار خون مادران سیگاری در دوران بارداری و وجود پروتئین زیاد در ادرار حادث می شود و می تواند کشنده باشد.

بنابر همین گزارش ، اگرزنان قبل از بارداری یا در طول بارداری سیگار را ترک کنند به میزان قابل ملاحضه ای می توانند این خطرات را کاهش دهند.

محققان با تحقیق بر روی بیش از 1000 مادر که سابقه افزایش شدید فشار خون با دفع پروتئین بارداری را داشتند، دریافتند میزان تشنج در افراد باردار سیگاری پنج برابر بیشتر بود و همچنین احتمال زایمان زودرس قبل از 34 هفته در زنان باردارسیگاری نیز بیشتر بود که این امر موجب وزن خیلی کم نوزاد در هنگام تولد و یا داشتن کودکان نارس می شود.

در ضمن کارشناسان هشدار می دهند که نوزاد حاصل از چنین بارداریهایی در خطر مشکلات تنفسی کوتاه مدت، آسیب مغزی نهفته و بیماری های بلندمدت قلبی عروقی قرار دارد.

