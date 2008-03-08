  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۷

محققان اعلام کردند:

تشنج در مادران سیگاری 5 برابر بیشتر است

تشنج در مادران سیگاری 5 برابر بیشتر است

بررسی ها نشان می دهد ، میزان بروز تشنج در زنان بارداری که در دوران بارداری سیگار می کشند تا پنج برابر بیشتر بوده و می تواند موجب آسیبهای مغزی به جنین شود.

به گزارش مهر به نقل از دیلی نیوز ، این تشنج ها به دنبال افزایش فشار خون مادران سیگاری در دوران بارداری و وجود پروتئین زیاد در ادرار حادث می شود و می تواند کشنده باشد. 

بنابر همین گزارش ، اگرزنان قبل از بارداری یا در طول بارداری سیگار را ترک کنند به میزان قابل ملاحضه ای می توانند این خطرات را کاهش دهند.

محققان با تحقیق بر روی بیش از 1000 مادر که سابقه  افزایش شدید فشار خون با دفع پروتئین بارداری را داشتند، دریافتند میزان تشنج در افراد باردار سیگاری پنج برابر بیشتر بود و همچنین احتمال زایمان زودرس قبل از 34 هفته در زنان باردارسیگاری نیز بیشتر بود که این امر موجب وزن خیلی کم نوزاد در هنگام تولد و یا داشتن کودکان نارس می شود.

در ضمن کارشناسان هشدار می دهند که نوزاد حاصل از چنین بارداریهایی در خطر مشکلات تنفسی کوتاه مدت، آسیب مغزی نهفته و بیماری های بلندمدت قلبی عروقی قرار دارد.

کد مطلب 650793

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها