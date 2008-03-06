برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه - 18/12/86

* لیورپول - نیوکاسل، ساعت 18:30 ( لیگ برتر انگلستان )

* رئال مادرید - اسپانیول، ساعت 22:30 ( لالیگا اسپانیا )

یکشنبه - 19/12/86

* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران)

* ویگان - آرسنال، ساعت 19:30 ( لیگ برتر انگلستان )

* بارسلونا - ویارئال، ساعت 23:30 ( لالیگا اسپانیا )

سه شنبه - 21/12/86

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران )

* اینترمیلان ایتالیا - لیورپول انگلستان، ساعت 23:15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا)

چهارشنبه - 22/12/86

* سپاهان اصفهان - الاتحاد سوریه، ساعت 15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا )

* بایرن مونیخ آلمان - اندرلشت بلژیک، ساعت 23:15 ( جام یوفا )

پنجشنبه - 23/12/86

* وردربرمن آلمان - گلاسکو رنجرز اسکاتلند، ساعت 23:15 (جام یوفا )