  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

شبکه سوم سیما همچون هفته های گذشته در هفته پیش روز نیز مهمترین مسابقات فوتبال را بصورت زنده پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه - 18/12/86
* لیورپول - نیوکاسل، ساعت 18:30 ( لیگ برتر انگلستان )
* رئال مادرید - اسپانیول، ساعت 22:30 ( لالیگا اسپانیا ) 

یکشنبه - 19/12/86
* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران)
* ویگان - آرسنال، ساعت 19:30 ( لیگ برتر انگلستان )
* بارسلونا - ویارئال، ساعت 23:30 ( لالیگا اسپانیا )

سه شنبه - 21/12/86
* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران )
* اینترمیلان ایتالیا - لیورپول انگلستان، ساعت 23:15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا) 

چهارشنبه - 22/12/86
* سپاهان اصفهان - الاتحاد سوریه، ساعت 15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا )
* بایرن مونیخ آلمان - اندرلشت بلژیک، ساعت 23:15 ( جام یوفا ) 

پنجشنبه - 23/12/86
* وردربرمن آلمان - گلاسکو رنجرز اسکاتلند، ساعت 23:15 (جام یوفا )

کد مطلب 650795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها