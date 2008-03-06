برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است:
شنبه - 18/12/86
* لیورپول - نیوکاسل، ساعت 18:30 ( لیگ برتر انگلستان )
* رئال مادرید - اسپانیول، ساعت 22:30 ( لالیگا اسپانیا )
یکشنبه - 19/12/86
* پرسپولیس تهران - پاس همدان، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران)
* ویگان - آرسنال، ساعت 19:30 ( لیگ برتر انگلستان )
* بارسلونا - ویارئال، ساعت 23:30 ( لالیگا اسپانیا )
سه شنبه - 21/12/86
* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 16 ( لیگ برتر ایران )
* اینترمیلان ایتالیا - لیورپول انگلستان، ساعت 23:15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا)
چهارشنبه - 22/12/86
* سپاهان اصفهان - الاتحاد سوریه، ساعت 15 ( لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا )
* بایرن مونیخ آلمان - اندرلشت بلژیک، ساعت 23:15 ( جام یوفا )
پنجشنبه - 23/12/86
* وردربرمن آلمان - گلاسکو رنجرز اسکاتلند، ساعت 23:15 (جام یوفا )
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