اعتراف FBI به نقض حریم خصوصی شهروندان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا،"رابرت مولر" رئیس اف بی آی در جلسه گفت و شنودی در برابر کمیته قضایی سنای آمریکا اذعان کرد که این سازمان در سال 2006 به شکل نامناسبی از نامه های امنیت ملی برای دسترسی به اطلاعات شخصی آمریکاییها استفاده کرده تا اینکه اصلاحات داخلی در سال 2007 صورت گرفت.

وی افزود: نقض این حریمهای خصوصی در تحقیقات مربوط به مبارزه با تروریسم که از سال 2003 تا 2005 ادامه داشت، در سال 2006 نیز اتفاق افتاده است.

مولر خاطر نشان کرد: این اقدام تا حدی از طریق بانکها، شرکتهای مخابراتی و دیگر بخشهای تجاری خصوصی اتفاق افتاد که اطلاعات شخصی افراد را بیش از آنچه که درخواست شده بود، در اختیار اف بی آی قرار می دادند.

به گزارش مهر، "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به سازمان اطلاعات ملی این کشور اختیار شنود مکالمات و کنترل پستهای الکترونیکی مردم آمریکا را بدون مجوز دادگاه به بهانه مبارزه با تروریسم اعطا کرد و در همین رابطه اعلام شد که بنا بر برآورد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ، 8.3 میلیون آمریکایی در سال 2005 قربانی سرقت هویت شده اند تا جایی که حتی امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه افرادی مانند کالین پاول وزیر امورخارجه سابق این کشورهم وجود دارد.

روزنامه نیویورک تایمزهم چندی پیش گزارش داد: برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا که از سال 2004 میلادی آغاز شد و در ماه های اخیر به یکی از چالشهای اصلی پیش روی دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه های الکترنیکی (ایمیل) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسی به ماموران این امکان را می داد که آزادانه تمام داده های اطلاعاتی رایانه های شهروندان آمریکایی را مورد بررسی قرار دهند.