در حاشیه قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام سابق شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی آورده است : سومین قطعنامه ضد ایرانی در حالی صادر شد که ایران طبق طرح مدالیته به تمامی ابهامات آژانس پاسخ داد و آژانس رفع آنها را اعلام کرد.از این رو در خصوص چگونگی و پیامد صدور قطعنامه مزبور نکات ذیل قابل تامل می باشد.

الف) همانگونه که آقای البرادعی در گزارش بیست و دوم فوریه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نمود همه سئوالات باقیمانده درباره برنامه هسته ای ایران برطرف شده است، بنابراین همه توجیه و مبنای اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد بی اساس می باشد.

بر اساس قوانین حقوق بین الملل، زمانی شورای امنیت می تواند در موضوع خاصی دخالت کند که طبق قواعد منشور به عنوان تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی تلقی شود و همچنین عامل تهدید کننده در سازوکارهای موجود در منشور سازمان ملل نتواند مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همه فعالیتهای خود را بر اساس مقررات ان پی تی و اصل شفاف سازی در راستای اعتماد سازی در اختیار آژانس بین المللی قرار داده است و شورای حکام نیز بر اساس گزارش البرادعی روند فعالیتهای ایران را تایید کرده است.

ب) برخلاف اجماع نظر ساختگی در شورای امنیت که بیشتر خوراکی برای رسانه های گروهی به شمار می رود تا اجماع واقعی در روند تصویب پیش نویس قعطنامه ، کشورهای عدم تعهد، چین و روسیه نظر موافقی در این خصوص نداشتند. استفاده از ادبیات متفاوتی مانند تعهد روسیه به حل و فصل موضوع هسته ای ایران و پیام سیاسی قطعنامه و مخالفت با اقدامات سخت و اظهارنظر چهل و هفت رئیس مجلس کشورهای اسلامی که این قطعنامه را غیر منطقی، غیر قانونی و کاملا با انگیزه سیاسی تعبیر کرده اند، همچنین تصویب نشدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام حاکی از روند مخالفت دارد. هر چند که جمهوری اسلامی ایران انتظار موضع گیری منصفانه و عادلانه از سوی روسیه ، چین و برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را برای خود محفوظ می دارد.

ج) هدف ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی از صدور چنین قطعنامه هایی فشار بر جمهوری اسلامی ایران است، اما تجربه هشت سال دفاع مقدس که نظام مردمسالار کشورمان با محاصره همه جانبه روبه رو بود، نشانگر عزم و اراده ملی است که تنها راه مقابله با تجاوز و زورگویی را مقاومت می دانند. همچنین پیامد دوران به ظاهر سخت، خودکفایی و پیشرفت در همه حوزه های علوم و فنون جدید (بیو، نانو و هسته ای) می باشد. بنابراین در این شرایط ویژه نیز از این موقعیت به ظاهر دشوار در جهت فرصت سازی بهره مند خواهیم شد.

د) ایالات متحده صدور این قطعنامه را "عدم اطمینان از آینده ایران" اعلام کرده است . با این نگرش دشمنی خود را به طور کامل با ملت کشورمان اعلام داشته است. بنابراین باید بداند که حافظه تاریخی مردم ایران زمین هنوز خاطرات تلخ کودتای 28 مرداد را از یاد نبرده و تنگ نظریهایی مانند محدودیت مسافرت به خارج از کشور و مسدود ساختن داراییهای جمهوری اسلامی ایران، خللی در اراده پولادین مردمان این سرزمین ایجاد نخواهد کرد و شاهد فتح قله های علم و دانش در همه عرصه ها خواهیم بود.

ه) کشورهای غربی و آژانس انرژی اتمی در جایگاه نهادهای مدنی و موثر در تحولات بین المللی باید در چارچوب واقعگرایی از همسویی غیر منطقی با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا پرهیز داشته و در این آزمون جدی با اتخاذ مواضع واقع بینانه و منصفانه، موقعیت و پرستیژ سیاسی خود را احیا کنند و در آزمون اعتماد سازی منطقه، اعتماد کشورهای در حال توسعه را جلب کنند.