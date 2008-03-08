120 هزار تومان هزینه یک ساعت مشاوره در برخی مراکز خصوصی

دکترمصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص مشاوره هایی که توسط روانپزشکان انجام می شود ، افزود: روانپزشک ، دکتر عمومی است و فقط باید دارو تجویز کند و فرد را برای انجام مشاوره هایی درخصوص زندگی ، کار و برخورد با دیگران به سمت روانشناسان و همچنین در خصوص مسائل و آسیبهای اجتماعی ، اختلافات خانوادگی ، طلاق و ... نیز به سمت مددکاران اجتماعی هدایت کند.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: در حال حاضر مراکز مشاوره خصوصی دقیقه ای 2 هزار تومان(120 هزار تومان ) از بیماران هزینه دریافت می کنند که اکثر مشاوره ها نیز توسط روانپزشکان صورت میگیرد. البته در برخی مراکز مشاوره نیز حداقل 50 هزار تومان از مراجعه کنندگان دریافت می شود.

اقلیما با اشاره به اینکه وزارت بهداشت براساس قانون مانع فعالیت این افراد نمی شود ، تصریح کرد: مشکلی که در این خصوص وجود دارد عدم وجود ضوابط دقیق و کافی دراین مورد است.

وی گفت: دریافت مبلغ مشخصی از بیماران برای ارائه مشاروه ، تعیین نشده و همین امر باعث بروز نابسامانی و هرج و مرج در این زمینه شده است بنابراین هر مرکزی بصورت دلخواه هزینه ای بابت هر ساعت مشاوره از بیماران دریافت می کند.