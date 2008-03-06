دیدار سفیر ایران با وزیر امور مذهبی اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار بصیونی همکاری در زمینه چاپ نسخ مختلف قرآنی را زمینه مناسبی برای همکاری دو کشور برشمرد.



بهروز کمالوندی نیز در این دیدار ضمن اشاره به تعداد قابل توجه زائران اندونزی بر بسترسازی مناسب برای همکاریهای دو کشور در زمینه اعزام زائرین بیت الله الحرام اندونزی از مسیر ایران و بازدید آنها از کشورمان تاکید و آمادگی ایران را برای تبادل تجربیات در این زمینه اعلام کرد.

سفیر کشورمان در ادامه با اشاره به کشتار فلسطینیان در غزه توسط رژیم صهیونیستی از موضع اندونزی در این خصوص قدردانی کرد و افزود : دشمنان اسلام در راستای اسلام ستیزی خود هر روزه به اقدام تازه ای دست می زنند و چاپ کارتونهای موهن وغیره نیز در راستای اسلام ستیزی صورت می پذیرد.



کمالوندی اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال را فرصت مناسبی برای اقدام و برخورد با این توطئه ها برشمرد.



مفتوح بصیونی نیز ضمن محکوم نمودن اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی از مواضع برخی کشورهای عربی اظهار تاسف کرد.