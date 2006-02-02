متن كامل بيانيه آمريكا : ايران با آژانس همكاري نداشته است / اكنون در پي تحريم نيستيم/ فاز جديدي ار ديپلماسي را آغاز مي كنيم/ اظهارات شفاهي هاينونن خيلي نگران كننده است!

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" از وين متن كامل بيانيه آمريكا درباره ايران به شرح زير است :

آقاي رئيس ؛

خانم رايس وزير امور خارجه آمريكا روز دوشنبه گفت : "جامعه بين المللي گردهم آمده است تا به ايراني ها بگويد اگر به انرژي هسته اي علاقمند هستند ، بايد راهي را براي داشتن انرژي صلح آميز هسته اي پيدا كنند. اما راهي كه خطر گسترش سلاح ها هسته اي را كاهش دهد".

سه روز پيش در لندن وزراي امور خارجه آمريكا ، فرانسه ، انگليس ، آلمان و چين و روسيه و نمايندگان ارشد اتحاديه اروپايي بيانيه مهمي صادر كردند كه نشاندهنده نگراني شديد آنان از برنامه هاي هسته اي ايران است. آنان ازايران مي خواهند اعتماد را حفظ كند. وزراي شركت كننده در نشست لندن تائيد كردند زمان آن فرا رسيده است كه آژانس ، پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت گزارش دهد. آن ها اين تصميم را با عجله اتخاذ نكردند بلكه پس از بازبيني دقيق سابقه پر دردسر ايران در دنبال كردن خودسري هاي هسته اي اين تصميم را گرفتند.

به گزارش "مهر" در ادامه بيانيه آمريكا در آژانس آمده است : ما بايد يادآوري كنيم كه در نوامبر سال 2003 البرادعي مديركل آژانس نخستين بار به شوراي حكام گزارش كرد كه ايران در مدتي مشخص در تعدادي موارد تعهدات خود تحت توافقنامه پادمان را انجام نداده است. البرادعي غني سازي و تبديل اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم كه اظهار نشده بود و از ديد آژانس مخفي شده بود را ياد آور شد. شوراي حكام شدت و ضعف هاي همكاري هاي ايران و نقض تعهدات توافق پادمان را از سوي اين كشور محكوم كرد. از آن زمان به بعد ما معتقد هستيم شوراي حكام طبق بند XII.C تعهدي مشخص و قانوني دارد تا عدم پيروي ايران را به همه اعضا، شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل گزارش دهد . اگرچه اعضاي شوراي حكام در آن زمان توافق كردند كه تهيه چنين گزارشي تا مشخص شدن نتيجه تلاش هاي ديپلماتيك اتحاديه اروپا مسكوت بماند كه از اكتبر 2003 آغاز شده بود.

اين تلاش ها با قصد ايمن كردن همكاري هاي كامل ايران با آژانس به منظور ايجاد اعتماد كامل جامعه جهاني به ماهيت صلح آميز برنامه هاي هسته اي صورت گرفت. در طول 28 ماه دكتر البرادعي 7 گزارش مكتوب و 3 گزارش شفاهي ارائه داد كه همگي تاييد مي كردند ايران همكاري كاملي كه آژانس به آن نياز دارد را ارائه نمي دهد و گام هاي اعتماد ساز كه جامعه بين المللي خواهان آن است را بر نمي دارد. در واقع همانطور كه ما به تازگي از هاينونن شنيده ايم، همه چيز كاملا برعكس است. آقاي رئيس من خواهش مي كنم كه محتويات گزارش شفاهي هاينون در دسترس عموم قرار گيرد .

به گزارش خبرنگار "مهر" اين اشاره "گئورگي شولت" نماينده آمريكا مبني بر اينكه معاون البرادعي اظهاراتي را به طور خصوصي در خصوص فعاليتهاي ايران عنوان مي كند كه در گزارشهاي رسمي وي درج نمي شود بخوبي نشاندهنده فشار هيات حاكمه آمريكا بر آژانس و مديران آن است. هاينونن امروز افسرده و بدون جنب و جوش به اين طرف و آن طرف سالن اجلاس مي رفت!

اولي هاينونن

در بيانيه آمريكا كه براي قرائت در نشست شوراي حكام تهيه شده همچنين آمده است : وقتي ايران پيشنهادهاي اتحاديه اروپا را رد كرد و به طور يك جانبه بندهاي توافق پاريس را نقض كرد ، شوراي حكام عكس العمل نشان داد و در سپتامبر 2005 به طور روشن فهميد كه ضعف ها و نقض هاي متعدد ايران از تعهدات پادماني سبب عدم اطاعت از بند XIICشده است. شورا همچنين فهميد كه تاريخ پنهان سازي فعاليت هاي هسته اي حساس در ايران و سوالات هنوز حل نشده درباره برنامه اش، سوالاتي را در ذهن ايجاد مي كند كه طبق بند III.B.4 در شايستگي شوراي امنيت سازمان ملل است.

حتي درآن زمان ما به ايران زمان بيشتري داديم تا عكس العملي انجام دهد و اعتماد ما را درباره ماهيت صلح آميز برنامه هاي هسته اي اش به دست آورد. اگر چه هم اكنون ايران نشان داده كه مصمم است برنامه غني سازي اورانيوم و برنامه راكتور آب سنگين را - كه به ايران توانايي توليد مواد براي سلاح هسته اي مي دهد- به جلو پيش ببرند.

"شوراي حكام از سال 2003 هشت قطعنامه درباره ايران تصويب كرده است كه ايران همه آنها را ناديده گرفته يا به چالش طلبيده است. زمان آن است كه با گزارش كردن اين موضوع به شوراي امنيت پيام قاطع و روشن درباره نگراني هاي جامعه بين الملل براي ايران ارسال شود. آمريكا خواستار تصويب قطعنامه ثبت شده از سوي اتحاديه اروپا در شوراي حكام است. زمان آن است كه شورا طبق بند XII.C اساسنامه آژانس تعهد خود را انجام دهد و عدم پيروي اثبات شده در رابطه با ايران را گزارش دهد. "

به گزارش خبرنگار "مهر" در وين نماينده آمريكا درشوراي حكام در ادامه قرائت بيانيه اين كشور افزود : دولت من به حمايت از تمام تلاش ها براي يافتن يك راه حل ديپلماتيك و صلح آميز درباره ايران ادامه مي دهد اگر چه ما وارد فاز جديدي از ديپلماسي مي شويم . با گزارش موضوع ايران به شوراي امنيت ما ابزارهاي ديپلماتيك در دسترس براي جامعه جهاني را افزايش مي دهيم. اجازه بدهيد شفاف باشم : ما هم اكنون در پي تحريم يا ديگر تدابير تنبيهي براي ايران نيستيم.

شولت در ادامه سخنان خود به خط اخير مقامات آمريكا مبني بر جدايي بين ملت ايران و مسوولين ادعا كرد: ما در پي ضربه زدن به مردم ايران و يا محروم كردن ايران از حقش براي انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز نيستيم. ما همچنين در جستجوي بيرون بردن اين موضوع از توجه فعال شوراي حكام آژانس نيستيم .

"در عوض، ما در جستجوي حمايت از تلاش هاي بيشتر آژانس با نفوذ قدرت شوراي امنيت هستيم. ما در جستجوي يك راه حل قاعده مند با دقت هستيم كه بتواند رهبري ايران را متقاعد كند راه خود را تغيير دهد. به عنوان گام اول پس از آنكه شورا در ماه سپتامبر عكس العمل را آغاز كرد، ما انتظار داريم شوراي امنيت تصميمات شوراي حكام آژانس را تقويت كند و نقش مداوم آژانس را با درخواست از ايران براي همكاري با آژانس و اطاعت كامل از قطعنامه هاي شوراي حكام و تهيه تدابير شفاف براي آژانس كه بارها از ايران خواسته شده است، تشديد نمايد. "

ما از ايران مي خواهيم ملاحظه كند و اجازه دهد قطعنامه اي صلح آميز و ديپلماتيك براي اين موضوع آماده شود و با جامعه جهاني اعتماد سازي كند و به نفع مردم ايران باشد و امنيت و صلح جهاني را ارتقاء دهد.