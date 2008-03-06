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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۶

پوسترهای ویژه بازیهای المپیک 2008 پکن منتشر شد

پوسترهای ویژه بازیهای المپیک 2008 پکن منتشر شد

مسئولان اجرایی المپیک پکن چهار پوستر ویژه را با هدف تقویت و تحکیم فضای بازیهای المپیک چاپ و منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پوسترها با تیراژ 200 هزارنسخه به چاپ رسیده و درمناطق مسکونی، مغازه ها، ایستگاه های اتوبوس و اطراف استادیوم های محل برگزاری مسابقات المپیک نصب خواهد شد.

این 4 پوستر ازمیان 400 پوسترپیشنهادی برای رویداد "المپیک 2008 پکن" برگزیده شده اند. کارشناسان فرهنگی چین معتقدند که این 4 پوستر، به طورکامل فرهنگ غنی چین دربازیهای المپیک 2008 را متجلی خواهند ساخت و مفاهیم آن به سادگی توسط میهمانان ومردم سراسرجهان درک می شوند.

سال گذشته 4 شعار از میان 3000 شعارارسالی به کمیته هماهنگی بازیهای المپیک انتخاب شدند و قراراست انتشارپوستر و شعارهای دیگرهمچنان از سوی این کمیته ادامه یابد. 

کد مطلب 650820

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