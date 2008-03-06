موضوع هسته ای ایران باید در چارچوب آژانس باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون چاپ اسلام آباد، "محمد صادق" سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در برنامه خبری هفتگی خود گفت : اسلام آباد حق ایران را برای داشتن برنامه هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسد و از آن حمایت می کند.

وی افزود : پاکستان نگران تحولاتی است که می تواند به بی ثباتی در منطقه منجر شود،بنابراین مخالفت خود را بر هرگونه اقداماتی در این مسیر اعلام می کند.

این دیپلمات همچنین تاکید کرد که کشورش خواستار حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی است.



با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و اعتراف این نهاد به همکاری مثبت و سازنده کشورمان، آمریکا و متحدان غربی این کشور بر خلاف قوانین بین المللی با استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت به کارشکنی ها و مانع تراشی های خود در برابر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران به عنوان یکی از اعضای متعهد و پایبند آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهند، اما هیچ اقدامی بر ضد رژیم اشغالگر قدس که مجهز به سلاحهای ویرانگر هسته ای است، انجام نمی دهند.

رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن دست کم 200 کلاهک اتمی تنها دارنده سلاح اتمی در خاورمیانه به شمار می رود و به گواه کارشناسان و تحلیلگران، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.