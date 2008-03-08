روزانه عمر مفید 2 هزار واحد مسکونی به 20 سال تقلیل می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در ششمین مجمع عمومی کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران گفت: در شرایط کنونی کمبود ساختمان منجر به ایجاد تشویش دربازار مسکن و اقتصاد خانوارها شده ضمن اینکه عدم کفیت ساختمان سازی ها، ارتقای کیفیت مسکن را تحت شعاع قرارداده است.

رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران با بیان اینکه روزانه بالغ بر دو هزار واحد مسکونی در کشورساخته می شود، افزود: تاخیردر اجرای دستورالعملها در صنعت ساختمان سبب می شود تا هرروز معادل دو هزار واحد مسکونی مطابق سنتها و دستورالعملهای گذشته ساخته شود و این امر در نهایت میزان بهره وری و عمر مفید در واحد های مسکونی را از 100 سال در دنیا به 20 تا 25 سال در کشورکاهش می دهد.

وی با بیان اینکه تعارفات و تعارضات موجود درصنعت ساختمان مانع ازارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسی کاردانهای فنی ساختمان دراین صنعت شده است، افزود: باوجود تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی در کشورهنوز جایگاه کانون کاردانهای فنی ساختمان در این صنعت مشخص نشده که این امر باید از سوی وزارت مسکن و شهرسازی سریعترتعیین تکلیف شود.

موذن با تاکید بر تبلور تجربیات کاردانها در صنعت ساختمان سازی، عنوان کرد: درلایحه بودجه سالجاری تمهیدات ویژه ای برای ساختمان سازی در سطح کشور به عمل آمد و در تبصره 6 این لایحه ویژگی های خاصی به منظور ساخت اصولی واحدهای مسکونی پیش بینی شده، این در حالی است که تحقق ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی و واگذاری زمینهای اجاره ای می تواند بسیاری از مشکلات موجود در صنعت ساختمان را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: با توجه به تلاش 6 ساله کاردانها دراین صنعت هم اکنون نمی توانیم تجربیات ارزشمند خود را کتمان کنیم؛ لذا توجه جدی مسئولان نسبت به تعیین جایگاه کاردانهای فنی ساختمان امری ضروری است.

در ادامه محمد غرضی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه امر توسعه در کشور منوط به توسعه ساختمان شده است، گفت: کلیه کشورهای صنعتی از کارگاه ساختمانی به صنعت رسیده اند و در شرایط کنونی ما نیز نیازمند توسعه فنی این کارگاه ها هستیم، زیرا این کارگاه ها مهمترین عامل تولید ثروت ملی به شمار می آیند.

وی تصریح کرد: براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی در کارگاه ساختمانی امرنظارت برعملکرد مهندسان و اجرای مقررات ملی ساختمان برعهده کاردانهای فنی ساختمان است.

غرضی بیان کرد: عدم اجرای مقررات ملی ساختمان و نیزعدم به کارگیری نیروی فعال دراین صنعت سبب می شود که اگر روزی قیمت گاز به 100 تومان افزایش یابد، اکثریت ساختمانهای 5 تا 6 طبقه به بالا به دلیل افزایش هزینه گرما غیر قابل اداره می شوند ؛ لذا نیروی متخصص و توانمند در اجرای مقررات باید بکارگرفته شوند.

وی با بیان اینکه تزریق سرمایه در ساختمان به جای ساخت با افزایش تورم همراه است، افزود: هم اکنون یک متر مربع زمین با افزایش دو برابری قیمت معامله می شود، ضمن اینکه در شرایط فعلی حتی پرداخت وامهای 18 میلیون تومانی بانک مسکن نمی تواند سرپناهی برای متقاضیان فراهم کند، زیرا در سال 74 با 5 میلیون تومان خرید ملک امکاپذیر بود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهارداشت: روی کارآمدن هر دولتی با افزایش هزینه ها و زمین خوردن تولید همراه است؛ لذا درشرایطی که 80 درصد ساخت و ساز مصالح و 20 درصد نیروی انسانی است واگذاری زمین مجانی نیز نمی تواند درخانه دار شدن متقاضیان موثر باشد، لذا زمانی ساخت و سازها منطقی می شوند که حداقل 50 درصد نیروی انسانی و 50 درصد مصالح ساختمانی دراین پروسه دخیل شوند.

وی افزود: وجود کاردانهای فنی ساختمان در کارگاه های ساختمانی با ورود تکنولوژی وعلم همراه است که در نهایت افزایش تولید را محقق می کند.

همچنین بهرام غفاری رئیس سازمان مهندسی ساختمان استان تهران دراین مجمع با بیان اینکه کاردانها و مهندسان درهرم کارگاه ساختمانی درامتداد یکدیگر فعالیت می کنند، افزود: مهندسی ساختمان قابل حذف از کاردانها نیست؛ لذا در حال حاضرمهندسی و کاردانی ساختمان نیازمند بازتعریف است تا بدین ترتیب نارسایی های ناشی از تعاریف در صنعت ساختمان مرتفع شود.

به گفته وی در همه شهرها هزینه تولید هر مترمربع زمین یک تا 1.5 میلیون تومان است که اگر 10 درصد این میزان معادل 150 هزار تومان هزینه دانش فنی ساختمان شود، عمرمفید واحدها سه برابروضعیت کنونی می شود، ضمن اینکه بهره وری سرمایه ملی به 2 تا 3 برابرافزایش خواهد یافت.