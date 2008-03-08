"میهمان خانه" در انتظار پروانه ساخت

روحی‌پور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "میهمان خانه" را برای گرفتن پروانه ساخت به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه کرده‌ام. این فیلم به تهیه‌کنندگی کارگاه آزاد بازیگری کیمیایی ساخته می‌شود و فکر می‌کنم بعد از گرفتن مجوز، بهار 87 کلید بخورد."

نمایی از فیلم "رفقای فراموش‌شده"

وی درباره نخستین فیلم خود "رفقای فراموش‌شده" گفت: "رسانه بین‌المللی شهرزاد این فیلم را برای شرکت در جشنواره کن به سه بخش این جشنواره ارائه کرده و دبیر جشنواره فیلم دبی نیز آن را دیده و پسندیده است. برای نمایش فیلم در جشنواره لوکارنو نیز برنامه‌‌هایی داریم. مشغول تبدیل "رفقای فراموش‌شده " به نسخه 35 هستیم و سال آینده برای نمایش عمومی آن اقدام خواهیم کرد."

عوامل تولید "رفقای فراموش‌شده" عبارتند از تهیه‌کننده و تدوینگر: ر. روحی‌پور، مدیر تولید: محمد حسن‌زاده، تصویربردار: سام سلیمانی، طراح نور: محمد‌حسین عباچی، صدابردار: مهرداد دادگری، صداگذار: رضا موسوی، آهنگساز: بهروز پایگان، ترانه: یغما گلرویی، خواننده: رضا یزدانی، طراح صحنه و لباس: بنیامین اثباتی و محمدزمان وفاجویی، طراح گریم: پدرام زرگری.

اکبر معززی، عادل ذکاوت، فربد فرهنگ، روزبه روحی‌پور، مجید بهکارپیشه، دلارام جمالیان، سالار آزادمنش، شاپور کلهر، علی‌اصغر طبسی، سمیرا حسن‌پور و مارال حاجیزاده در "رفقای فراموش‌شده" بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: گانگسترهای اسکورسیزی و تارانتینو در کوچه پسکوچه‌های لاله‌زار و منوچهری...