۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

"میهمان خانه" در انتظار پروانه ساخت

"میهمان خانه" دومین تجربه سینمایی روزبه روحی‌پور است که پس از دریافت پروانه ساخت بهار سال آینده کلید می‌خورد.

روحی‌پور در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "میهمان خانه" را برای گرفتن پروانه ساخت به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه کرده‌ام. این فیلم به تهیه‌کنندگی کارگاه آزاد بازیگری کیمیایی ساخته می‌شود و فکر می‌کنم بعد از گرفتن مجوز، بهار 87 کلید بخورد."

نمایی از فیلم "رفقای فراموش‌شده"

وی درباره نخستین فیلم خود "رفقای فراموش‌شده" گفت: "رسانه بین‌المللی شهرزاد این فیلم را برای شرکت در جشنواره کن به سه بخش این جشنواره ارائه کرده و دبیر جشنواره فیلم دبی نیز آن را دیده و پسندیده است. برای نمایش فیلم در جشنواره لوکارنو نیز برنامه‌‌هایی داریم. مشغول تبدیل "رفقای فراموش‌شده " به نسخه 35 هستیم و سال آینده برای نمایش عمومی آن اقدام خواهیم کرد."

عوامل تولید "رفقای فراموش‌شده" عبارتند از تهیه‌کننده و تدوینگر: ر. روحی‌پور، مدیر تولید: محمد حسن‌زاده، تصویربردار: سام سلیمانی، طراح نور: محمد‌حسین عباچی، صدابردار: مهرداد دادگری، صداگذار: رضا موسوی، آهنگساز: بهروز پایگان، ترانه: یغما گلرویی، خواننده: رضا یزدانی، طراح صحنه و لباس: بنیامین اثباتی و محمدزمان وفاجویی، طراح گریم: پدرام زرگری.

اکبر معززی، عادل ذکاوت، فربد فرهنگ، روزبه روحی‌پور، مجید بهکارپیشه، دلارام جمالیان، سالار آزادمنش، شاپور کلهر، علی‌اصغر طبسی، سمیرا حسن‌پور و مارال حاجیزاده در "رفقای فراموش‌شده" بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: گانگسترهای اسکورسیزی و تارانتینو در کوچه پسکوچه‌های لاله‌زار و منوچهری...

