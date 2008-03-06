درخواست انگلیس از ناتو برای کمک به دولت جدید پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"دیوید میلی باند"در جمع خبرنگاران و پیش از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل خاطرنشان کرد :"من بر اهمیت روابط با دولت جدید پاکستان تاکید می کنم، زیرا داشتن ثبات در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان امری مهم است."

وی افزود:" اتخاذ اقدامهایی برای اعتمادسازی با دولت جدید پاکستان و دولت افغانستان امری مهم خواهد بود."

حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف و حزب مردم به رهبری فرزند بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان(که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی ترور شد) دو حزبی هستند که در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور به پیروزی رسیدند و حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

انتخابات پارلمانی پاکستان دوشنبه 18 فوریه (29 بهمن ماه) برگزار شد .