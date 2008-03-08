رکود معاملات زعفران تا پایان سال تداوم می یابد

محمد حسین مشکانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه سالجاری رو به اتمام است هنوز هیچ قرارداد جدیدی برای صادرات سال آینده منعقد نشده و نابسامانی قیمتها رکود کامل در بازارمعاملات زعفران ایجاد کرده است.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زعفران کاران ایران بیان کرد: اگر افغانستان در زعفران به تولید انبوه برسد به طورحتم کورس رقابت را دربازارهای جهانی از ایران می رباید؛ لذا افزایش کیفیت تولید به منظورخروج از رکود فعلی بازار زعفران امری ضروری است، ضمن اینکه باید به فرآوری تولید نیز توجه ویژای مبذول شود.

وی تاکید کرد: رونق معاملات زعفران ایران در بازارهای جهانی در گرو منطقی شدن قیمتها است، زیرا قیمتهای غیرمنطقی خریدار ندارد، لذا در شرایط کنونی قیمت منطقی برای این محصول یک میلیون و 300 تا 400 هزار تومان باید باشد در حالیکه هم اکنون زعفران با قیمت یک میلیون و 700 تا 850 هزار تومان معامله می شود.

مشکانی اظهارداشت: عرضه گران زعفران حتی در صورت صادرات آن دربسته بندی های کوچک نیز نمی تواند در معاملات و نیز صادرات رونق مجدد ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی آمار مشخصی از میزان تولید نهایی زعفران در دست نیست، افزود: در سال گذشته بالغ بر130 تن زعفران در کشور تولید شد و پیش بینی می شود امسال میزان تولید در حد سال گذشته باشد ضمن اینکه با توجه به افزایش غیر منطقی قیمتها، هم اکنون با کاهش 70 تا 75 درصدی صادرات آن مواجهیم.

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی زعفران کاران ایران عنوان کرد: امسال با توجه به سرمای هوا ممکن است به پیاز زعفران آسیب وارد شده باشد که وقوع این احتمال در اواسط آبان ماه سال آینده همزمان با آغاز تولید مشخص می شود.