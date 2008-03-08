کاشت نهال شناسه دار در اراضی شیبدار یک الزام است

اکبرلونی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: در کلیه استانهایی که کاشت درختان مثمر درارضی شیبداردر دست اجرا باشد، استفاده از نهال شناسه دارجزء الزامات است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی نهال وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر طرح کاشت درختان مثمردراراضی شیبداربا نظارت کامل در حال انجام است و کلیه نهالهای مصرفی دراین طرح شناسه دار هستند.

وی اعلام کرد: کاشت نهال شناسه داردرارضی شیبدار وغیر شیبدار تا پایان سالجاری بالغ بر24 میلیون نهال است، ضمن اینکه در جاهایی که ما به عنوان بخش دولتی وارد نمی شویم، بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل می آورد به نحوی که تهیه نهال از سوی این بخش باید از نهالستانهای دارای مجوزتولید تامین شود.

لونی اظهارداشت: درسالجاری برای تولید نهال، طرحهای آرمانی به منظور ورود دستاوردهای تحقیقاتی (همچون نحوه کاشت، پیوند زدن و حرس کردن) به عرصه تولید درحال تهیه است.

وی افزود: اگر درعرصه تحقیقاتی رقم جدیدی برای تولید نهال معرفی شود در قالب طرحهای آرمانی موظف به تکثیر و توزیع آنها در میان باغداران هستیم.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی نهال وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: برای ورود ارقام جدید درعرصه تولید در ابتدا این ارقام باید توسط مراکز تحقیقاتی بررسی شوند و در صورت سازگاری این ارقام با مناطق از طریق مراکز تحقیقاتی به بخشهای اجرایی برای تکثیر معرفی می شوند.

وی با تاکید برتحویل نهال شناسه دارو گواهی شده به باغداران، بیان کرد: با توجه به توصیه های علمی تحقیقاتی نهالها از نظر سایز، اندازه و کیفیت باید براساس استانداردها تولید شوند که این توصیه ها در قالب تعاریف مشخص دراختیار مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دارد و برابر این استانداردها تولید نهال صورت می گیرد.