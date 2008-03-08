"شعله 2" میهمان نوروزی شبکه سه است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "شعله 2" سال 2007 به نویسندگی و کارگردانی رام گوپال وارما به عنوان نسخه جدید فیلم بسیار موفق هندی "شعله" تولید شد و آمیتاب باچان در این فیلم نقش خود را در نسخه اصلی تکرار کرد.

آجی دیوگان در نمایی از "شعله 2"

مهنلال، آجی دیوگان و نیشا کوتاری از دیگر بازیگران فیلم "شعله 2" هستند که به لحاظ تجاری یکی از ناموفقترین فیلم‌های سینمای هند بود و تنها دو هفته روی پرده سینماها باقی ماند. ضمن اینکه منتقدان نیز فیلم را زیر سئوال بردند.

فیلم اصلی که سال 1975 به کارگردانی رامش سیپی ساخته شد و از آن به عنوان یکی از کلاسیک‌های سینمای هند یاد می‌شود، موقعیت کاری باچان را که آن زمان بازیگری جویای نام بود، متحول کرد. "شعله" سال‌ها در سینماهای این کشور نمایش داده می‌شد و هنوز نیز هر چند وقت یکبار از تلویزیون‌های کابلی پخش می‌شود.

داستان فیلم "شعله" درباره دو راهزن است که به یک پلیس بازنشسته کمک می‌کنند انتقام خود و خانواده‌اش را از تبهکاری مخوف بگیرد و از آن به عنوان اولین وسترن "کاری" بالیوود یاد می‌شود که معادل وسترن اسپاگتی ایتالیایی است.

فیلم اکشن و رزمی "نبرد نهایی" محصول سال 2007 هنگ‌کنگ را ویلسن ییپ کارگردانی کرده و نقش اصلی فیلم را دانی ین ستاره معروف هنگ‌کنگی بازی می‌کند که صحنه‌ نبردهای رزمی را نیز خود او طراحی کرده است. ین در این فیلم نقش پلیسی را دارد که با استفاده از یک عامل نفوذی تلاش می‌کند سه تبهکار ویتنامی را که برادر هستند گیر بندازد. لوئیس کو، کالین چو و آن بینگ‌بینگ دیگر بازیگران فیلم 88 دقیقه‌ای "نبرد نهایی" هستند که در سه روز اول نمایش در چین دو میلیون دلار فروخت.

اکشن کمدی "طعمه" با بازی جمی فاکس، دیوید مورس و داگ هاچیسن سال 2000 به کارگردانی آنتوان فوکوآ ساخته شد و مدت زمان آن 119 دقیقه است. این فیلم که محصول مشترک کانادا، استرالیا و آمریکاست با بودجه 51 میلیون دلاری ساخته شد و 16 میلیون دلار فروخت.



در خلاصه داستان فیلم "طعمه" آمده: در نیویورک الوین ساندرز به خاطر دزدیدن میگو از رستوران محل دستگیر و در زندان با جان جانتر هم سلول می‌شود. جان از اعضای باند "متخلفان تکنولوژی بالا" است که معادل 42 میلیون دلار طلا از خزانه دولت دزدیده و ...

نمایی از فیلم "جستجوگر"

آنتوان فوکوآ فیلمساز آمریکایی آفریقایی‌تبار با ساخت ویدئوکلیپ برای خوانندگانی چون تونی براکستن و پرینس به شهرت رسید و در سینما بیشتر با فیلم‌های "روز آموزش" که دنزل واشیگتن برای آن برنده اسکار شد، "اشک‌های خورشید"، "شاه آرتور" و "تیرانداز" شهرت دارد. جمی فاکس بازیگر اصلی "طعمه" سال 2005 برای بازی در نقش ری چارلز فیلم "ری" برنده اسکار شد.

فیلم سینمایی "جستجوگر" با نام اصلی "جوینده: تاریکی فرامی‌رسد" به کارگردانی دیوید ال. کانینگهام بر مبنای رمانی از سوزان کوپر ساخته شده و درباره پسری به نام ویل استنتن با بازی الکساندر لودویگ است که وقتی پی می‌برد آخرین بازمانده گروه جنگجویان نامیرا است و باید به جنگ نیروهای تاریکی برود، زندگی اش از این رو به آن رو می شود.

کریستوفر اکلستن، یان مک‌شین و فرانس کانروی از دیگر بازیگران این فیلم 94 دقیقه‌ای محصول 2007 آمریکا هستند. فیلم سینمایی "جستجوگر" 31 میلیون دلار فروخت.