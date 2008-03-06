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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

تلاش آمریکا برای ناامن نشان دادن لبنان

تلاش آمریکا برای ناامن نشان دادن لبنان

سفارت آمریکا در لبنان از اتباع خود در این کشور خواست جانب احتیاط را رعایت کرده و از حضور زیاد در مکانهای عمومی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود ادعا کرد : نگرانی کلی وجود دارد که گروههای تندرو به شهروندان آمریکایی و منافع آمریکا در لبنان حمله کنند.

این بیانیه افزود: سفارت آمریکا شهروندان آمریکایی را که در لبنان زندگی، کار یا به آن سفر می کنند، ترغیب می کند تا رفتار امنیتی مسئولانه ای داشته باشند و باید از حضور در مکانهای عمومی و تردد به طور عادی خودداری کنند.

پیش از این عربستان و کویت هم به اتباع خود درباره سفر به لبنان هشدارداده بودند وحتی خانواده های کارکنان سفارت عربستان در لبنان، اخیرا خاک این کشور را ترک کردند.

کد مطلب 650837

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