تلاش آمریکا برای ناامن نشان دادن لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفارت آمریکا در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود ادعا کرد : نگرانی کلی وجود دارد که گروههای تندرو به شهروندان آمریکایی و منافع آمریکا در لبنان حمله کنند.



این بیانیه افزود: سفارت آمریکا شهروندان آمریکایی را که در لبنان زندگی، کار یا به آن سفر می کنند، ترغیب می کند تا رفتار امنیتی مسئولانه ای داشته باشند و باید از حضور در مکانهای عمومی و تردد به طور عادی خودداری کنند.

پیش از این عربستان و کویت هم به اتباع خود درباره سفر به لبنان هشدارداده بودند وحتی خانواده های کارکنان سفارت عربستان در لبنان، اخیرا خاک این کشور را ترک کردند.