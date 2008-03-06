به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام سید محمد خاتمی که در گردهمایی اصلاح طلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس هشتم سخن می گفت، با تسلیت ایام رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) از پیامبر اسلام بعنوان شخصیتی که برای انسان و تاریخ پیام آور توحید در اعتقاد، اخلاق در رفتار و عدالت درعرصه اجتماعی بود نام برد.

وی با بیان اینکه خداوند در برابر رسالتی که بر دوش پیامبر اسلام قرار داد پاداشی نیز برای ایشان معین کرد، از دوست داشتن آن حضرت واهل بیتش بعنوان این پاداش یاد کرد.

سید محمد خاتمی در ادامه با استناد به یکی از فرمایشات امام سجاد(ع) مبنی بر اینکه اگر خداوند فرمان داده بود که با پیامبر بد کنند با ایشان بدتر از آنچه که در حق وی و خاندانش کردند، نمی کردند، گفت: حال باید ببینیم که پیامبر اسلام چه کرده است که خداوند مزد رسالتش را دوستی او و خاندانش معرفی کرده است.

بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد باران ، رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در ادامه اظهاراتش با یادآوری اینکه بعد از رحلت پیامبر وضعیت به گونه ای شد که انتصاب به پیامبر جرم به شمار می رفت ، از آن بعنوان مصیبت بزرگ بشریت و تاریخ نام برد و خاطرنشان کرد: ممکن است تمام فعالیت های تکاملی تاریخ با این آفت مواجه شود. چنانچه امروز اگر دقت کنید می بینید که انقلاب، امام و شخصیت آن بزرگوار مورد غفلت قرار میگیرد و گاه به کسانی که در این زمینه دغدغه دارند اتهام وارد میشود.

وی که این غفلت را نه مختص ایران بلکه متعلق به تمام جهان می دانست، به آنچه امروز در فلسطین می گذرد اشاره کرد و گفت: آنچه امروز در فلسطین می گذرد فاجعه عجیبی است. درست است که بنیان کار اسرائیل بر سرکوب و آواره کردن انسانها و کشتار و قتل عام آنها استوار است اما آنچه امروز در غزه میگذرد بسیار تأسف بار است.

رئیس جمهور سابق کشورمان آنچه که موجب تشدید تأسف نسبت به اوضاع امروز فلسطین می شود را ستم آشکار و بی توجهی نسبت به جایگاه مردم سالاری و دولت برآمده از مردم در این کشور معرفی کرد.

وی تأکید کرد: اوضاع امروز غزه هدیه ای است که آمریکا و اسرائیل به شرکت کنندگان در کنفرانس آناپولیس میدهند.

خاتمی درادامه اظهاراتش به انتخابات ایران اشاره کرد و گفت: خواسته مردم ایران از هر طبقه و بخشی این است که بر سرنوشت خود حاکم شوند و دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی نیز این بود که در مسیر مورد خواست مردم حرکت کرد.

اوضاع امروز غزه هدیه ای است که آمریکا و اسرائیل به شرکت کنندگان در کنفرانس آناپولیس میدهند.

وی با یادآوری برگزاری 30 انتخابات در عمر 30 ساله نظام جمهوری اسلامی آن را در جهت خواست مردم برای حاکمیت بر سرنوشتشان ارزیابی کرد و اظهار داشت: مجلس در نظام های مردم سالار مهمترین نهاد حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و مهمترین پایگاهی است که میتواند از بازگشت استبداد جلوگیری کند و سبب پایدار شدن مردم سالاری شود.

رئیس بنیاد باران گفت: اگر مجلس در جایگاه خود قرار گیرد و از واقعیت حضور مردم در صحنه حمایت کند، می توان از فریب ها جلوگیری کرد.

خاتمی در ادامه با اشاره به جایگاه اصل تفکیک قوا اظهار داشت: این مسئله امری است که ما در ایران از دوران مشروطه آن را مطرح کردیم و در انقلاب آن را پذیرفتیم. پارلمان در این تعریف مهمترین جایگاه را به جهت سهمش در تحقق مردم سالاری دارد. البته در شرایطی که احزاب و رسانه های منتقد نیز اجازه فعالیت داشته باشند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه همیشه باید نگران انحراف بود، تصریح کرد: تضمینی وجود ندارد انقلابی که این همه برای آن سرمایه گذاری شده تا ابد در مسیر خود باقی بماند، این هشدار در مورد اسلام هم وجود داشت.

رئیس جمهور سابق کشورمان درادامه اظهاراتش یکی از نگرانی های اصلاح طلبان در حال حاضر را شیوه اجرای ضوابط و قوانین دانست و اضافه کرد: نکته مهم نحوه رفتار مجریان انتخابات است. باز گرداندن صلاحیت 1600 نفر که در هیئت های اجرایی رد شده بودند، مؤید نگرانی ها از رفتار مجریان انتخابات و یک اتفاق تکان دهنده است.

خاتمی در ادامه با انتقاد از برخی رد صلاحیت ها اظهار داشت: برخی کاندیداهای اصلاح طلب که در این دوره رد صلاحیت شده اند، انسانهای مؤمن، شجاع و دارای سابقه انقلابی هستند که در حساس ترین مقاطع پایبندی خود را به این نظام و انقلاب اثبات کردند و مردم نیز اعتماد خود به این افراد به انحاء مختلف تا به حال نشان داده اند.

رئیس بنیاد باران گفت: در حال حاضر برای جریان اصلاح طلب در اکثر حوزه ها انتخابیه امکان رقابت وجود ندارد.

وی در ادامه تأکید کرد: با این وجود معتقدم باید در عرصه ماند و دلیل آن هم موقعیت حساس جامعه بشری، منطقه و تهدیدهای بزرگی است که اگر کارگر شود خشک و تر را باهم میسوزاند.

به گفته خاتمی، قطعاً انتخابات پرشور و پرتحرک با هر نتیجه میتواند جلوی تهدیدها را بگیرد.

سید محمد خاتمی ادامه داد: این حضور را نباید از دست داد. البته با حفظ اصول و ارزش ها نه اینکه برای ماندن در عرصه از مبنایی ترین اصولمان دست برداریم.

وی همچنین قبول حق حاکمیت انسان بر سرنوشتش را یکی از مهمترین اصول جریان اصلاح طلبی معرفی کرد و گفت: ما اصولگراترین اصولگرایان را کسی میدانیم که به حق حاکمیت انسان بر سرنوشتش باور داشته باشد، زیرا از نظر ما این اصل محکمی است. لذا در برابر روشهایی که بر این اصل خدشه وارد می کند نباید سکوت کرد.

خاتمی در ادامه رفع تهدید از کشور را هنر توصیف کرد و گفت: استقبال از تهدیدها و زمینه سازی برای آنها هنر نیست.

وی در ادامه به قرائت اسلام مورد نظر جریان اصلاحات پرداخت و آن را اسلامی ضدخرافه و ظاهرپرستی معرفی کرد و گفت: یکی از خطرات جامعه ما ظاهرپرستی و خرافه است که بعضاً از تریبون های رسمی تبلیغ می شود و ما روی مسائل اعتقادی هم بحثهای زیادی داریم.

خاتمی همچنین تأکید کرد: ما از حاکمیت دفاع میکنیم اما نباید با انتقادهایی که از حاکمیت می کنیم برخورد منفی صورت گیرد. بر این اساس با همه وجود در انتخابات مظلومانه اما با نشاط شرکت میکنیم.

رئیس بنیاد باران اضافه کرد: در بین کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم نیروهایی پیدا می شود که در کنار نیروهای اصلاح طلبان می توانند روی اصول پافشاری کرده و نقشه ها و سلیقه های خاص را برهم بزنند.

خاتمی در پایان اظهاراتش با تشکر از کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم کاندیدا شده بودند افرادی را که صلاحیتشان تأیید نشد به باقی ماندن در صحنه انتخابات و تشویق مردم به حضور در پای صندوقها دعوت کرد زیرا نامزدهای رد صلاحیت شده نزد جامعه از اعتبار برخوردارند.