زمان برگزاری دربی 64 یکشنبه مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال روز جمعه شانزدهم فروردین ماه را برای برگزاری دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس تعیین کرده بود اما با توجه به درخواست شورای تامین استان تهران مبنی بر تغییر زمان برگزاری این دیدار به احتمال زیاد شصت و چهارمین دربی پایتخت روز پنجشنبه پانزدهم فروردین ماه برگزار خواهد شد.

در این خصوص هیئت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال روز یکشنبه هفته پیش روز تشکیل جلسه خواهد داد تا زمان برگزاری دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس در چارچوب دیدارهای هفته سی و یکم لیگ برتر را مشخص کند.

به گفته عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر، در این نشست علاوه بر تعیین زمان برگزاری دربی شصت و چهارم تهران، در خصوص انتخاب داور این بازی نیز تصمیم گیری خواهد شد. با توجه به اعلام آمادگی کمیته داوران فدراسیون فوتبال برای حضور داور ایرانی در دربی تهران، هنوز سازمان لیگ برتر و شورای تامین استان تهران نظر خود را در این خصوص اعلام نداشته اند.

در صورت تایید این دو نهاد تصمیم گیرنده داور ایرانی بازی پرسپولیس - استقلال را در هفته سی و یکم لیگ برتر را قضاوت خواهد کرد.