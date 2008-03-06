فولاد در رفسنجان متوقف شد / پیروزی شیرین نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، سه دیدار باقی مانده از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز برگزار شد که طی آن دو دیدار به تساوی انجامید و در بازی دیگر تیم نساجی مازندان موفق به شکست ماشین سازی تبریز شد.

در تنها دیدار برگزار شده از گروه "الف" تیم های مقاومت بسیج فارس و شهرداری بندرعباس در ورزشگاه حافظیه شیراز به دیدار هم رفتند که حاصل تلاش آنها در پایان 90 دقیقه تلاش با نتیجه تساوی بدون گل همراه شد. با این تساوی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس 15 امتیازی شد تا کماکان تیم هفتم جدول رده بندی گروه "الف" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور باشد، مقاومت نیز با 15 امتیاز از انتهای جدول این گروه جدا شد و به رده نهم صعود کرد.

امروز در گروه "ب" نیز دو بازی برگزار شد. در حساس ترین بازی جدال دو تیم صدرنشین فولاد خوزستان و مس رفسنجان در پایان به نتیجه تساوی بدون گل انجامید و مدعیان اصلی این گروه به تقسیم امتیازات رضایت دادند. در حال حاضر تیم های فولاد خوزستان و مس رفسنجان با 33 و 28 امتیاز به ترتیب رده های اول و دوم گروه "ب" را در اختیار دارند و به دنبال خود نساجی مازندران را می بینند که امروز با برتری مقابل ماشین سازی 26 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.

نساجی امروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر به دیدار ماشین سازی تبریز رفت و با ارائه یک بازی برتر میهمان خود را با نتیجه 2 بریک شکست داد. این پیروزی نساجی را 26 امتیازی کرد تا جای سپاهان نوین را در رده سوم جدول رده بندی گروه "ب" مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور بگیرد. در این گروه ماشین سازی با 11 امتیاز تیم یازدهم جدول رده بندی است.

- جداول رده بندی گروه های دوگانه مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است :

جدول رده بندی گروه الف:

ا- استیل آذین 25 امتیاز

2- داماش ایرانیان 25 امتیاز

3- سرخپوشان 23 امتیاز

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11- شموشک نوشهر 14 امتیاز- تفاضل گل 5-

12- شاهین اهواز 14 امتیاز- تفاضل گل 8-

جدول رده بندی گروه ب:

ا- فولاد خوزستان 33 امتیاز

2- مس رفسنجان 28 امتیاز

3- نساجی مازندران 26 امتیاز

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11- ماشین سازی 11 امتیاز

12- آلومینیوم سازی 8 امتیاز