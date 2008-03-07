امروز در تاریخ

تصمیم کمیسیون نفت در مورد ملی شدن نفت:



در چنین روزی در سال 1329ه ش کمیسیون نفت مجلس شورای ملی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را به تصویب رساند. در بیست و چهارم اسفند ماه همان سال مجلس شورای ملی پیشنهاد کمیسیون را تصویب کرد و در بیست و نهم اسفند صنعت نفت ایران ملی شد .

تقسیم نفت ایران:

در چنین روزی در سال 1332 ه ش و چندین ماه پس از کودتای بیست و هشت مرداد 1332 ، بین نمایندگان هشت کمپانی نفت برای تشکیل کنسرسیوم بین المللی موافقت حاصل شد دو پنجم سهام کنسرسیوم متعلق به پنج کمپانی آمریکایی، دو پنجم سهام متعلق به شرکت (سابق) نفت ایران و انگلیس و یک پنجم متعلق به شرکت رویال داچ شل و کمپانی فرانسوی خواهد بود. همچنین در این روز روزنامه اطلاعات نوشت اختلاف آمریکا و انگلستان بر سر چهار درصد سهام مانع اصلی پیشرفت مذاکرات نفت لندن بود. آمریکا نیز پیشنهاد کرد سهم شرکت سابق در کنسرسیوم نفت چهل در صد باشد. در عین حال کمپانیهای نفت متعهد شدند سیصد میلیون دلار به شرکت سابق بپردازند.

بر کناری علم از قدرت:



در چنین روزی در سال 1342، محمد رضا پهلوی شاه مخلوع ایران اسدالله علم را برکنار ساخت و حسنعلی منصور به نخست وزیری رسید. امیر اسدالله علم یکی از مهره های بر جسته انگلستان در ایران ، پس از درگذشت پدرش ،در بیست و نه سالگی سالگی به وزارت ‌رسید و در چندین کابینه نیز پست وزارت را نیز احراز کرد. او در به وقوع پیوستن کودتای 28 مرداد تلاش های بسیاری کرد و در واقع می توان وی را یکی از عوامل کودتا دانست. علم در دوران نخست وزیری خود مجری انقلاب سفید بود. وی در ماجرای قیام مردم در پانزدهم خرداد 1342 به عنوان یکی از عاومل سرکوب مردمی ظاهر گشت و در این حوزه جنایات بی شماری مرتکب شد. وی پس از اتمام دوران نخست وزیری رییس دانشگاه پهلوی شیراز شد. علم در سال 1345 بار دیگر به صحنه سیاست بازگشت و به وزارت دربار منصوب گردید. در این پست او به مدت ده‌سال و نه‌ماه با شاه بود .

درگذشت استاد حسین قوامی:



درچنین روزی در سال 1368هجری شمسی ، حسین قوامی از استادان برجسته آواز ایران دیده از جهان فروبست .

بسیاری از مردم ایران تصنیف «تو ای پری کجایی» ایشان را به عنوان اثر برجسته آوازی می شناسند و آن را یکی از آهنگ های خاطره انگیز می دانند. استاد قوامی در سال 1367 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه یک هنری دریافت داشت .

درگذشت استاد احمد عبادی:

درچنین روزی در سال 1371هجری شمسی استاد احمد عبادی بزرگترین استاد معاصر در حوزه نوازندگی سه تار دیده از جهان فروبست . استاد احمد عبادی در سال 1906 میلادی در تهران یده به جهان گشود. وی پسر میرزا عبدالله بود و تنها هفت ساله بود که پدر موسیقیدان اش را از دست داد. وی و دو خواهرش مولود و ملوک و برادرش جواد تحت آموزش های روحی و علمی پدر سه تار را به مهارت بسیار فرا گرفتند . استاد عبادی در هجده سالگی در نواختن سه تار مهارت کامل یافت. وی در طول دوره کاری خویش آثار بسیاری را برای رادیو به اجرا در آورد که بر نامه گلها یکی از آنها بود . آخرین آثار وی به همراه استاد حسین تهرانی ( از بزرگترین استادان تمبک موسیقی ایران ) در مجموعه ای به نام شهنواز گرد آوری شده است . وی در سال 1371 ه ش در تهران دیده از جهان فروبست. از او آثار پژوهشی و تکنوازی بسیاری به جای مانده است . شیوه های نوین کوک سه تار عنوان مهمترین اثر اوست .

زلزله در جنوب خاوران :

در چنین روزی در سال 1715 میلادی زلزله شدیدی در جنوب خاوران در منطقه ماهماتان روی داد. بر اثر این زمین لرزه شماری از افراد این منطقه کشته شدند و بسیاری از آثار باستانی آن نابود گردید .





درگذشت ارسطو :

بر اساس برخی تواریخ در چنین روزی در سال 322 پپش از میلاد ارسطو فیلسوف بزرگ یونان و جهان درگذشت. همچنین بر خی زمان مرگ وی را دوم اکتبر همان سال دانسته اند . این فیلسوف بر جسته در سال 384 قبل از میلاد مسیح در استاگیرا از شهرهای مقدونیه یونان دیده به جهان گشود . پدرش پزشک مخصوص پادشاه مقدونی بود و از اجداد اسکندر، که به واسطه همین نسبت ها ثروت و املاک زیادی هم به دست آورد .ارسطو در نوجوانی پدرش را از دست داد .وی بعدها مدتی در ارتش کار کرد و اندکی بعد نیز مشغول تحصیل طب شد. او سی ساله بود که پزشکی را رها کرد و در آکادمی معروف آتن زیر نظر افلاطون به تحصیل پرداخت .ارسطو در عین شیفتگی به افلاطون به بحث و انتقاد از استاد نیز می پرداخت .نوشته های اولیه ارسطو بیشتر در باره بیهودگی دنیاست و مدح لذت های اخروی . تفاوت عمده او با افلاطون در این است که رویکرد افلاطون به دنیا بیشتر دینی و بر پایه ی مفاهیم معنوی است و نگاه ارسطو به هستی علمی و عقلی تر .اساس فلسفه ارسطو مشتمل بر سیاست و نظام های گوناگون اجتماعی است. اگر افلاطون آرمانگراست، ارسطو پراگماتیست است . گویند ارسطو استاد اسکندر نیز بوده است و به همین دلیل یرخی نظرات عملگرایانه او در مشی دیکتاتوری اسکندر موثر افتاده است . اما به حال ارسطو همواره خشونت را نفی کرده است . علم منطق و استنتاج مدیون ارسطوست و نظرات او در سیاست و حکومت و اخلاق مدنی تا امروز محل بحث و تحقیق بوده است .متافیزیک ، اخلاق نیکوماخوس ، سیاست و فن شعر ازجمله کتب معروف ارسطویند که وی در آنها به بیان نظرات خود در باب جامعه، اخلاق، حکومت و ادبیات پرداخته است.



اختراع تلفن :

در چنین روزی در سال 1876 میلادی الکساندر گراهام بل، دانشمند بر جسته تلفن را اختراع کرد. البته در حال حاضر برخی خبرگزاری ها خبری را مخابره کرده اند و مدعی شده اند که بر اساس اسناد جدید به دست آمده از موزه علوم لندن یک دانشمند آلمانی به نام فیلیپ ریس پانزده سال پیش از گراهام بل تلفن را اختراع کرده است.



قدرت در دستان تیتو :

در چنین روزی در سال 1945 مارشال تیتو پس از اتمام جنگ جهانی دوم قدرت را در یوگسلاوی از آن خود کرد .



تولد الساندور ازونی :

در چین روزی رد سال 1785 میلادی الساندرو مانزونی نویسنده و شاعر مشهور ایتالیایی به دنیا آمد . «نامزد » عنوان مهمترین اثر اوست .



انتشار منشور فلسطین :

در چنین روزی در سال 1959 میلادی اتحادیه پان عربیست فلسطین ، منشور ملی فلسطین را منتشر کرد .



شکست انگلیسی ها :

در چنین روزی در سال 1902 میلادی بوئرها نیروهای انگلیسی را شکست دادند. بوئرها مهاجرانی بودند که از هلند به آفریقای جنوبی آمده بودند و در این منطقه سکنی گزیده بودند .



تولد ژولیوس واینار فون جوارگ :

در چنین روزی در سال 1857 میلادی جوارگ یکی از برجسته ترین روانپزشکان استرالیایی به دنیا آمد. او توانست در سال 1927 جایزه نوبل پزشکی را از آن خود کند .



تولد میرچا الیاده :

در چنین روزی در سال 1907 میلادی میرچا الیاده یکی از اسطوره شناسان و مورخان برجسته جهان به دنیا آمد . «اسطوره بازگشت » مهمترین اثر وی نام دارد. میرچا الیاده اندیشمند و محقق تاریخ ادیان از دانشمندانی است که در حوزه اساطیر تحقیقات بسیاری انجام داده است.



تولد کوبو آبه :

در چنین روزی در سال 1924 میلادی کوبو آبه نمایشنامه نویس ژاپنی متولد شد .« زن » و «تپه های شنی » عناوین مهمترین آثار اویند .



تولد آگوست رنوار :

در چنین روزی در سال 1841 میلادی آگوست رنوار نقاش مشهور فرانسوی به دنیا آمد. او را به عنوان یکی از استادان امپرسیونیسم می شناسند. «پایان شام» ، «مادام شارپانتیه» و «آسیاب کالت» از مشهورترین آثار اویند .



درگذشت یوری گاگارین :

در چنین روزی در سال 1968 میلادی یوری الکسایویچ گاگارین فضانورد روس و یکی از نخستین کسانی که به فضا پرتاب شد درگذشت. وی به همراه سفینه ووستوک یک به فضا رفت. او در سن 31 سالگی در گذشت .



قرارداد صلح عثمانی و ونیز :

در چنین روزی در سال 1573 میلادی ترکیه و ونیز قرار داد صلح امضا کردند .



نبرد گورا :

در چنین روزی در سال 1867 میلادی نبرد گورا میان دو کشور حبشه و مصر در گرفت. در این جنگ سرانجام یوحنا امپراطور حبشه مصر را شکست داد .



اعزام نیرو :

در چنین روزی در سال 1911 میلادی ایالات متحده آمریکا بیست هزار نیرو به مرزهای مکزیک گسیل داشت. همچنین انگلستان در این روز در سال 1941 میلادی بیش از پنجاه هزار نیرو به مرزهای یونان ارسال کرد .



نقض معاهده ورسای :

در چنین روزی در سال 1936 میلادی هیتلر معاهده ورسای را نقض نمود. وی پس از آن به رینلند نیروی نظامی گسیل داشت . مورخان این واقعه را به عنوان نخستین تجاوز آلمان نازی علیه دیگر کشورها ارزیابی می کنند. بر اساس معاهده ورسای رینلند منطقه بی طرف اعلام شده بود .



حمله به برمه :

در چنین روزی در سال 1944 میلادی ژاپن به برمه حمله کرد .



قطع رابطه موریتانی و مراکش با الجزایر :

در چنین روزی درسال 1976 میلاید مراکش و موریتانی روابط دیپلماتیک خود را با الجزایر قطع کردند .



پیروزی مجیب الرحمان :

در چنین روزی در سال 1973 میلاید حزب شیخ مجیب الرحمان عوامی در انتخابات بنگلادش پیروز شد .