وظیفه آکادمی فوتبال پشتوانه سازی است

رئیس آکادمی فوتبال در حاشیه ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگارمهر، افزود: آکادمی های فوتبال دنیا بر این اساس راه اندازی شده اند تا استعدادها را شناسایی، تربیت و برای تیم های ملی پشتوانه سازی کنند. بازیکنان ماهر و توانمند از طریق آکادمی فوتبال به تیم ها معرفی می شوند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین فواید راه اندازی آکادمی فوتبال این است که می توانیم در آینده نه چندان دور بازیکنان شایسته خود را به فوتبال دنیا معرفی کرده و درآمدی سرشار به دست آوریم کما اینکه برزیل از طریق نقل و انتقالات بازیکن از صادرات نفت ما درآمد بیشتری کسب می کند.

علیزاده خاطرنشان کرد: آکادمی دو هدف اصلی را دنبال می کند. نخست سازماندهی استعدادها از طریق باشگاه های لیگ برتری و پس از آن استاندارد سازی در زمینه مربیگری، داوری و ... . البته ما در ابتدای راه قرار داریم که امیدوارم با حمایت مسئولان ورزش کشور به اهداف بلند و زیربنایی خود دست پیدا کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: آکادمی فوتبال زیر نظر فدراسیون فوتبال راه اندازی شده و از سوی فدراسیون حمایت می شود و در نهایت بهره آن به خود فدراسیون باز می گردد.