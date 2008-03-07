پرونده های قضایی مربوط به منکرات در جامعه باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سلمانیان، عصر پنج شنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران اظهار داشت: مشکلات اخلاقی مردم با زور قابل حل نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان هنوز در رابطه با برخورد آمرانه و انکار ناهیانه با مردم خوب عمل نکردند.

قائم مقام دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور با اشاره به اینکه امروز نظام اسلامی ایران نیاز به درک و فهم حسینی دارد تصریح کرد: احیاء امر به معروف و نهی از منکر باعث ذخیره آخرتی می شود.

سلمانیان با بیان اینکه طرحهای متعددی از آغاز تشکیل ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در کشور اجراء شده است، یادآور شد: فرهنگ تذکر مردم به مسئولان در راستای احیاء امر به معروف باید در جامعه ترویج یابد.

وی در ادامه از تشکیل ستاد هماهنگی تذکر لسانی در استانهای کشور خبر داد و گفت: برای فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر فردی، باید از ستاد یاد شده کمک جدی گرفت.

سلمانیان خاطرنشان کرد: ایجاد فضای تذکر لسانی، امر به معروف و نهی از منکر را احیاء می کند.

حجت الاسلام محمد مجتهد زاده، معاون ستاد اجرایی احیاء امر به معروف و نهی از منکر مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 90 درصد جرائم مازندران مربوط به مسافران است، خواستار توجه و جدیت مسئولان انتظامی و امنیتی استان در حل این معضل شد.