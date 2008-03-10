نسرین سلطانخواه کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان و عضو رایحه خوش خدمت در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان این مطلب تاکید کرد : هر چه زمان می گذرد خواسته های مردم از قوه مقننه جدی تر و منطقی تر می شود لذا مسئولیت مجلس هشتم به دلیل این خواست های مردم و رشد جامعه نسبت به سایر دوره ها سنگین تر خواهد بود.

عضو شورای شهر دوم تهران، یکی از اتفاقات مطلوب در عرصه سیاسی کشور را غالب شدن گفتمان عدالت، خدمت رسانی، پاسخگویی و اصولگرایی دانست و گفت: پس از شکل گیری شوراهای دوم شهری شاهد بودیم که گفتمان اصولگرایی مبتنی بر عدالت ، خدمت رسانی و پاسخگویی مسئولان در مردم نسبت به گذشته بیشتر نهادینه شد و نمود اصلی آن را در انتخابات ریاست جمهوری نهم شاهد بودیم.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه حتی گروههای اصلاح طلب گفتمان عدالت، خدمت رسانی و پاسخگویی مسئولان به مردم را در چارچوب رفتار خود قرار داده اند افزود : چون این رویکرد مورد اقبال مردم قرار گرفته است لذا مسئولان ، دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را در جهت تحقق مطالبات جامعه به کار گیرند.

عضو رایحه خوش خدمت ادامه داد: بحث عدالت اجتماعی نوعی استراتژی کلان است که همیشه باید در صدر تصمیمات و برنامه های دولت و مجلس قرار داشته باشد.