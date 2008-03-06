حل تمام مسائل باقیمانده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد سعیدی به العالم گفت : درباره همکاری ما با آژانس، همه مسائل باقیمانده حل شده است و این امر سبب تجلیل اکثر اعضای شورای حکام شد و در شکست کشورهای غربی در طرح پیش نویس قطعنامه خود سهیم بود.



براساس این گزارش،طرفهای غربی در جریان نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش کردند پیش نویس قطعنامه ای در محکومیت برنامه هسته ای ایران ارائه دهند،اما طرح این پیش نویس بعد از بیان حقایق همکاری ایران با آژانس از طرف اعضای دیگر این شورا شکست خورد.



"پیترگولد" نماینده آلمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود چنین پیش نویسی را انکار کرد و به شبکه خبری العالم گفت : چنین پیش نویسی از جانب ما وجود نداشته است و نمی فهمم که نماینده کوبا در آژانس چرا در این زمینه به گونه ای صحبت کرده است که گویی واقعا چنین اتفاقی افتاده است.



اما این انکار با اسنادی که درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی شکست خورده اروپا توزیع شد،متناقض است.



درهمین حال نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمادگی کشورش را برای همکاری اقتصادی و همکاری در زمینه های دیگر با کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد،اما هرگونه بررسی برنامه هسته ای ایران در خارج از چارچوب آژانس را رد کرد.



"علی اصغر سلطانیه" در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : ما مسائل زیادی نظیر همکاری اقتصادی برای بحث و گفتگو با اتحادیه اروپا داریم،اما برای بحث و گفتگو درباره جنبه های فنی برنامه هسته ای خود خارج از چارچوب آژانس آمادگی نداریم.



نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به سبب تلاش واشنگتن برای خلق مسئله ساختگی جدیدی درباره برنامه هسته ای ایران شاهد بحث و جدل گسترده ای بود.

آمریکا تلاش کرد با ارائه اسنادی ادعایی برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را به مطالعات و بررسی هایی نظامی متعارف ارتباط دهد که آژانس دلیلی بر این مدعا نیافت.



"محمد البرادعی" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنرانی خود در نشست شورای حکام اظهار داشت: آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ ارتباطی میان این اسناد و هرگونه مواد مورد استفاده در برنامه هسته ای ایران، ملاحظه نکرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ادامه اقدامهای غیرقانونی و نامشروع خود بدون توجه به گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حل تمام مسائل باقیمانده در مسئله هسته ای ایران، شامگاه دوشنبه 13 اسفند قطعنامه سوم تحریمها علیه تهران را تصویب کرد. در این نشست اندونزی به قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد.