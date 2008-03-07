شرکت ایران خودرو در مازندران به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باصری، صبح امروز در جلسه ای که به همین منظور در استانداری مازندران با حضور فعالان بخش خصوصی در بخش قطعه سازی برگزار شد گفت: برای ثبت این شرکت، شرکتهای سرمایه گذاری جهان قطعه ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی خانه صنعت و معدن مازندران، ایران خودور و ساپکو در آینده ای نزدیک جلسه ای را برگزار خواهند کرد تا مقدمات ادامه کار برای ایران خودور مازندران در شهرستان بابل فراهم شود.

وی اظهار داشت: ایران خودرو مازندران که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود وانت گاز سوز تولید می کند و متعهد خواهد بود، سالانه پنجاه هزار دستگاه این از خودور را تولید کند.

باصری تصریح کرد: شرکت ایران خودرو مازندران در شهرک صنعتی رجه شهرستان بابل در زمینی به مساحت چهل هکتار احداث خواهد شد.

وی حجم سرمایه گذاری در این شرکت را 110 هزار میلیارد تومان اعلام و افزود: وانت گاز سوز تولید شده در شرکت یاران خودرو مازندران، هشت میلیون تومان قیمت دارد و 49 درصد سهام آن متعلق به ایران خودور است.

باصری تاکید کرد: 20 درصد سهام این شرکت مربوط به شرکت قطعه سازان و 31 درصد نیز از طریق پذیره نویسی مشارکت خواهد داشت.

نماینده ایران خودرو خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیره نویسی با استان مازندران است.