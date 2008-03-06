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۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۷

اصلاحیه اطلاعیه ستاد انتخابات

انصراف 385 کاندیدا / پرونده مرحله بررسی صلاحیت‌ها بسته شد

انصراف 385 کاندیدا / پرونده مرحله بررسی صلاحیت‌ها بسته شد

ستادانتخابات کشور با اصلاح اطلاعیه شماره 12 ‬خود اعلام کرد: با دریافت نتایج آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم و تایید صلاحیت 4419 نفر از داوطلبان که حدود 60 درصد از کل داوطلبان را تشکیل می دهد، پرونده مرحله بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس هشتم بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 12 خود اعلام کرده بودکه 1052 نفر انصراف داده و یا از شکایت خودداری نموده ‌اند و 141 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس نیز جابه‌جایی حوزه انتخابیه داشته‌اند که در اصلاحیه این اطلاعیه این رقم به  385 نفر انصرافی و خودداری 667 نفر از شکایت و جابجایی حوزه انتخابیه 145 داوطلب تغییر یافت.

در اصلاحیه اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات کشور آمده است: تا زمان صدور این اطلاعیه، 385 نفر انصراف داده و 667 نفر از شکایت خودداری نموده اند که با توجه به این ارقام کمتر از 30 درصد داوطلبان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت لازم را احراز ننموده اند. ضمنا 145 نفر از داوطلبان نمایندگی جابجایی حوزه انتخابیه داشته اند.

ستاد انتخابات کشور با تشکر از تلاش فشرده هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت سراسر کشور و هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به استحضار امت حزب الله می رساند فرآیند پیچیده و حساس بررسی صلاحیت ها به حمدالله در نهایت به فضای مطلوب رقابتی در کشور منجر شد لکن ذکر دو نکته در این رابطه ضروری است.

اولا واحد شرایط نبودن و رد صلاحیت بعضی افراد برای مسئولیت خطیر نمایندگی مجلس  به معنی عدم صلاحیت آنها در مشاغل و موقعیت های دیگر نیست و حفظ آبروی افراد بر همگان واجب است.

تاثیر در بررسی صلاحیت ها حداقل شرایط در نظر گرفته شده و لازم است مردم در راستای انجام وظیفه کسانی را که دارای بالاترین شایستگی های اعتقادی، رفتاری و تخصصی هستند از میان نامزدهای انتخابات شناسایی و به آنها رای دهند.

به امید به الطاف الهی و حضور یکپارچه ملت حزب‌الله در 24 اسفند پای صندوق‌های رای در سراسر کشور.

کد مطلب 650878

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