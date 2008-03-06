به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 12 خود اعلام کرده بودکه 1052 نفر انصراف داده و یا از شکایت خودداری نموده ‌اند و 141 نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس نیز جابه‌جایی حوزه انتخابیه داشته‌اند که در اصلاحیه این اطلاعیه این رقم به 385 نفر انصرافی و خودداری 667 نفر از شکایت و جابجایی حوزه انتخابیه 145 داوطلب تغییر یافت.

در اصلاحیه اطلاعیه شماره 12 ستاد انتخابات کشور آمده است: تا زمان صدور این اطلاعیه، 385 نفر انصراف داده و 667 نفر از شکایت خودداری نموده اند که با توجه به این ارقام کمتر از 30 درصد داوطلبان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت لازم را احراز ننموده اند. ضمنا 145 نفر از داوطلبان نمایندگی جابجایی حوزه انتخابیه داشته اند.

ستاد انتخابات کشور با تشکر از تلاش فشرده هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت سراسر کشور و هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به استحضار امت حزب الله می رساند فرآیند پیچیده و حساس بررسی صلاحیت ها به حمدالله در نهایت به فضای مطلوب رقابتی در کشور منجر شد لکن ذکر دو نکته در این رابطه ضروری است.

اولا واحد شرایط نبودن و رد صلاحیت بعضی افراد برای مسئولیت خطیر نمایندگی مجلس به معنی عدم صلاحیت آنها در مشاغل و موقعیت های دیگر نیست و حفظ آبروی افراد بر همگان واجب است.

تاثیر در بررسی صلاحیت ها حداقل شرایط در نظر گرفته شده و لازم است مردم در راستای انجام وظیفه کسانی را که دارای بالاترین شایستگی های اعتقادی، رفتاری و تخصصی هستند از میان نامزدهای انتخابات شناسایی و به آنها رای دهند.

به امید به الطاف الهی و حضور یکپارچه ملت حزب‌الله در 24 اسفند پای صندوق‌های رای در سراسر کشور.